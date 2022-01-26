26 Ocak Bitcoin, Dogecoin ne kadar oldu? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar?

Aşırı volatil bir piyasa olan kripto para piyasasında son birkaç ayda oldukça çalkantılı hareketler görüldü. 2021 Kasım ayında yaptığı 69 bin dolarlık zirvenin ardından yaklaşık yüzde 45 değer kaybeden Bitcoin'in akıbeti merak konusu oldu. Kripto paralar da dahil olmak birçok varlığın gidişatı için gözler FED faiz kararına çevrildi. FED faiz kararının bugün açıklanması bekleniyor. Peki 26 Ocak Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar?

BİTCOİN NE KADAR?

Lider kripto para birimi Bitcoin 26 Ocak'ta yüzde 1 değer kazandı. Bitcoin 37 bin 331 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde 2 bin 165 dolara kadar gerileyen Ethereum söz konusu bölgeden alıcı buldu. Gün içinde yatay seyreden Ethereum 2 bin 465 dolar.

DOGECOİN NE KADAR?

Dogecoin, kripto para piyasasında meydana gelen düşüşlerde en çok kan kaybeden coinler arasında yer alıyor. Öte yandan zaman zaman Bitcoin'den bağımsız hareket eden Dogecoin'in, piyasa durgunken oldukça değer kazandığı da görülüyor. 26 Ocak'ta yüzde 3,40 değer kazanan Dogecoin 0,14 cent seviyesinden işlem görüyor. Dogecoin son düşüş ile 0,12 cent seviyesine kadar gerilemişti.

RİPPLE (XRP) NE KADAR?

En son gerçekleşen düşüş ile 0,54 cent seviyesine kadar gerileyen Ripple 0,62 cent.

