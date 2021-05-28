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  4. 28 Mayıs kripto para borsası | Bugün (28 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

28 Mayıs kripto para borsası | Bugün (28 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

28.05.2021 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk’ın açıklamalarından sonra yukarı yönlü şekilde hareketine devam eden Bitcoin, dün itibariyle 40 bin dolar sınırına gelmeyi başardı. Ancak daha sonra tekrar düşüş yaşayarak, 38 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Bitcoin, üzerindeki baskıyla beraber değer kazanmaya çalışırken, şu an itibariyle 37,399,70 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise hızlı bir düşüş yaşayarak geçtiğimiz hafta 2 bin doların altına kadar gerilemişti. Daha sonra kendini toparlayarak 2 bin 800 doların üzerine çıkan Ethereum, şu an için tekrar düşüş trendinde. 2 bin 600 dolara kadar gerileyen Ethereum, haftalık olarak dolar bazında yüzde 4,16 değer kaybetti.

Ünlü market zinciri Sheetz, Flexa ile ortaklık kurmasının ardından, yaz aylarında belirli kafe mağazalarında kripto para birimlerini kabul edeceğini açıkladı. Buna göre Sheetz, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin ve diğer birçok para birimlerine destek verecek.

Küresel ödeme devi olan PayPal’da kullanıcılarına, hesaplarında tuttukları kripto para birimlerini üçüncü taraf cüzdanlarına taşıma imkanı sunacağını açıkladı.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $38.501,3200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %0,73 azalışla $37.399,70 seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.723,4400 ile başlayan Ethereum, bugün itibarıyla %1,31 azalışla $2.666,24 seviyesinde bulunuyor.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $0,9683 ile başlayan Ripple, bugün itibarıyla %1,72 azalışla $0,9410 seviyesinde bulunuyor.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3310 ile başlayan Dogecoin, bugün itibarıyla %0,33 artışla $0,3344 seviyesinde bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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