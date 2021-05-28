28 Mayıs kripto para borsası | Bugün (28 Mayıs) Bitcoin ne kadar? Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar?

Ethereum ise hızlı bir düşüş yaşayarak geçtiğimiz hafta 2 bin doların altına kadar gerilemişti. Daha sonra kendini toparlayarak 2 bin 800 doların üzerine çıkan Ethereum, şu an için tekrar düşüş trendinde. 2 bin 600 dolara kadar gerileyen Ethereum, haftalık olarak dolar bazında yüzde 4,16 değer kaybetti.

Ünlü market zinciri Sheetz, Flexa ile ortaklık kurmasının ardından, yaz aylarında belirli kafe mağazalarında kripto para birimlerini kabul edeceğini açıkladı. Buna göre Sheetz, Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin ve diğer birçok para birimlerine destek verecek.

Küresel ödeme devi olan PayPal’da kullanıcılarına, hesaplarında tuttukları kripto para birimlerini üçüncü taraf cüzdanlarına taşıma imkanı sunacağını açıkladı.