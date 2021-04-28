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28 Nisan kripto para piyasasında son durum | Bitcoin’de son durum ne? Ethereum ne kadar oldu?

28.04.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin bir süredir, yaşadığı 48 bin dolarlık gerilemeyi toparlamaya çalışıyor. ABD merkezli çok uluslu bir banka olan JPMorgan Chase’in açıkladığı, belirli müşterilerine yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir Bitcoin fonu kurma haberi, Bitcoin’de yükselmeye neden oldu. Bu haberden sonra birkaç gündür 50 – 53 bin dolar bandında gezen Bitcoin fiyatları, 55 bine kadar yükseldi. Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar?

Bitcoin’de yaşanan bu düşüş birçok yatırımcının Bitcoin’den çekilmesine neden oldu. Özellikle son birkaç haftadır öngörülemez artışlar ve düşüşler yaşayan Bitcoin, yatırımcısına güven vermiyor. Bitcoin yaşadığı dalgalı seyir sonrası, 2018 yılından bu yana ilk defa piyasa hacmi %49.4’e kadar geriledi. Ethereum ise son 24 saatte 2,645.51 dolara kadar yükseldi. Ethereum, yakaladığı yükseliş trendini halen koruyor.

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
28 Nisan itibarıyla %3,02 artışla $55.062,15 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $55.062,15 ve ₺448.500,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
28 Nisan itibarıyla %6,54 artışla $2.635,99 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 29 Mart tarihinde $1.807,0500 ile son bir ayın en düşük, 27 Nisan tarihinde ise $2.635,9900 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.635,99 ve ₺21.475,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
28 Nisan itibarıyla %8,46 artışla $1,3995 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 29 Mart tarihinde $0,5597 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,3995 ve ₺11,3990'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
28 Nisan itibarıyla %6,63 artışla $258,5300 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 29 Mart tarihinde $194,0000 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $258,5300 ve ₺2.122,8932'ye karşılık gelmektedir.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
28 Nisan itibarıyla %0,77 artışla $0,2701 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 31 Mart tarihinde $0,0533 ile son bir ayın en düşük, 19 Nisan tarihinde ise $0,3903 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,2701 ve ₺2,2003'ye karşılık gelmektedir.

BİNANCE COİN NE KADAR?

BİNANCE COİN NE KADAR?
28 Nisan itibarıyla %5,18 artışla $561,7300 seviyesinde bulunuyor. Binance Coin, 29 Mart tarihinde $272,0408 ile son bir ayın en düşük, 12 Nisan tarihinde ise $606,8542 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Binance Coin $561,7300 ve ₺4.575,0000'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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