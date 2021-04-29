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29 Nisan kripto para gelişmeleri | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple XRP ne kadar?

29.04.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin geçtiğimiz hafta 47 bin dolar seviyesine kadar gerileyerek, kripto para piyasasında şok etkisi yaratmıştı. Hafta başına yükselişle giren Bitcoin yine hızlı bir şekilde toparlayarak 55 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ancak yatırımcıları üzen Bitcoin, tekrar düşüşe geçti. Bitcoin’in bu dalgalı seyrinden oldukça endişelenen birçok yatırımcı ise, Bitcoin para biriminden vazgeçti. Piyasa hacmi oldukça düşen Bitcoin 53 bin dolar seviyesine kadar geriledi.

Ethereum ise yakaladığı yükseliş trendini devam ettiriyor. Kendi rekorunu sürekli yenileyen Ethereum, dün yeni bir rekor daha kırdı. $2.709,0000 ile son bir ayın en yüksek değerini yakalayan Ethereum, bu yükselişine 29 Nisan gününde de devam ediyor. Ethereum, dolar bazında haftalık %13,27 bir değer kazanırken, Bitcoin ise dolar bazında haftalık olarak %0,86 bir düşüş yaşadı. Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR?

BİTCOİN NE KADAR?
Güne $54.418,4800 ile başlayan Bitcoin, 29 Nisan itibarıyla %2,05 azalışla $53.774,87 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $53.774,87 ve ₺437.318,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR?

ETHEREUM NE KADAR?
Güne $2.706,1100 ile başlayan Ethereum, 29 Nisan itibarıyla %2,86 artışla $2.698,40 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 30 Mart tarihinde $1.839,9800 ile son bir ayın en düşük, 28 Nisan tarihinde ise $2.709,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.698,40 ve ₺21.949,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR?

RİPPLE XRP NE KADAR?
Güne $1,3427 ile başlayan Ripple, 29 Nisan itibarıyla %1,76 azalışla $1,3670 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 30 Mart tarihinde $0,5621 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,3670 ve ₺11,1190'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR?

LİTECOİN NE KADAR?
Güne $252,8500 ile başlayan Litecoin, 29 Nisan itibarıyla %1,43 azalışla $252,6900 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 30 Mart tarihinde $194,3800 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $252,6900 ve ₺2.074,6607'ye karşılık gelmektedir.

DOGECOİN NE KADAR?

DOGECOİN NE KADAR?
Güne $0,3065 ile başlayan Dogecoin, 29 Nisan itibarıyla %17,90 artışla $0,3162 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 31 Mart tarihinde $0,0533 ile son bir ayın en düşük, 19 Nisan tarihinde ise $0,3903 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,3162 ve ₺2,5706'ye karşılık gelmektedir.

BİNANCE COİN BNB NE KADAR?

BİNANCE COİN BNB NE KADAR?
Güne $557,0000 ile başlayan Binance Coin, 29 Nisan itibarıyla %0,44 azalışla $560,3300 seviyesinde bulunuyor. Binance Coin, 31 Mart tarihinde $300,8545 ile son bir ayın en düşük, 12 Nisan tarihinde ise $606,8542 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Binance Coin $560,3300 ve ₺4.557,0000'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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