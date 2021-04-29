29 Nisan kripto para gelişmeleri | Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? Ripple XRP ne kadar?

Ethereum ise yakaladığı yükseliş trendini devam ettiriyor. Kendi rekorunu sürekli yenileyen Ethereum, dün yeni bir rekor daha kırdı. $2.709,0000 ile son bir ayın en yüksek değerini yakalayan Ethereum, bu yükselişine 29 Nisan gününde de devam ediyor. Ethereum, dolar bazında haftalık %13,27 bir değer kazanırken, Bitcoin ise dolar bazında haftalık olarak %0,86 bir düşüş yaşadı. Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Kripto Para Piyasası

BİTCOİN NE KADAR? Güne $54.418,4800 ile başlayan Bitcoin, 29 Nisan itibarıyla %2,05 azalışla $53.774,87 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 25 Nisan tarihinde $48.013,9300 ile son bir ayın en düşük, 15 Nisan tarihinde ise $63.356,2000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Bitcoin $53.774,87 ve ₺437.318,00'ye karşılık gelmektedir.

ETHEREUM NE KADAR? Güne $2.706,1100 ile başlayan Ethereum, 29 Nisan itibarıyla %2,86 artışla $2.698,40 seviyesinde bulunuyor. Ethereum, 30 Mart tarihinde $1.839,9800 ile son bir ayın en düşük, 28 Nisan tarihinde ise $2.709,0000 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ethereum $2.698,40 ve ₺21.949,00'ye karşılık gelmektedir.

RİPPLE XRP NE KADAR? Güne $1,3427 ile başlayan Ripple, 29 Nisan itibarıyla %1,76 azalışla $1,3670 seviyesinde bulunuyor. Ripple, 30 Mart tarihinde $0,5621 ile son bir ayın en düşük, 13 Nisan tarihinde ise $1,8281 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Ripple $1,3670 ve ₺11,1190'ye karşılık gelmektedir.

LİTECOİN NE KADAR? Güne $252,8500 ile başlayan Litecoin, 29 Nisan itibarıyla %1,43 azalışla $252,6900 seviyesinde bulunuyor. Litecoin, 30 Mart tarihinde $194,3800 ile son bir ayın en düşük, 17 Nisan tarihinde ise $315,0100 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Litecoin $252,6900 ve ₺2.074,6607'ye karşılık gelmektedir.

DOGECOİN NE KADAR? Güne $0,3065 ile başlayan Dogecoin, 29 Nisan itibarıyla %17,90 artışla $0,3162 seviyesinde bulunuyor. Dogecoin, 31 Mart tarihinde $0,0533 ile son bir ayın en düşük, 19 Nisan tarihinde ise $0,3903 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. 1 Dogecoin $0,3162 ve ₺2,5706'ye karşılık gelmektedir.