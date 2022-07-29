29 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda son durum! 29 Temmuz 2022 Cuma

Bitcoin ve kripto para piyasaları 29 Temmuz Cuma günü de yakından takip ediliyor. Kripto paralar 29 Temmuz 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki 29 Temmuz Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? 29 Temmuz 2022 Cuma günü Ethereum, Dogecoin, Ripple da dahil olmak üzere kripto paralar ile ilgili son durum ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 29 TEMMUZ 2022 CUMA

Bitcoin 29 Temmuz Cuma günü 430.922,21 TL alış, 430.886,87 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 29 Temmuz Cuma günü günü yüzde 4,08 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 24.020,19 Bitcoin'in satış fiyatı 24.018,22 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 29 Temmuz Cuma günü yüzde 6,18 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.732,8000 satış fiyatı ise 1.732,7900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 29 TEMMUZ 2022 CUMA

29 Temmuz Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 31.086,4320 TL, satış fiyatı 31.086,2526 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 29 Temmuz Cuma günü yüzde 6,96 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0710 Dolar, satış fiyatı 0,0710 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 29 TEMMUZ 2022 CUMA

29 Temmuz Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2743 TL, satış fiyatı ise 1,2741 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 29 Temmuz Cuma günü yüzde 4,89 yükseldi.

Ripple alış fiyatı 0,3756 dolar, satış fiyatı ise 0,3755 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 29 TEMMUZ 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7383 TL, satış fiyatı ise 6,7365 TL oldu.



