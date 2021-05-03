3 Mayıs Bitcoin yükseliyor| Bugün (3 Mayıs) Bitcoin ne kadar oldu? Ethereum ne kadar oldu?

Avrupa Yatırım Bankası’nın, Ethereum için 2 yıllık tahvil kararı Ethereum fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Ethereum 3 Mayıs itibariyle %8,39 artışla $3.164,51 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin ise dalgalı seyrine devam ederek şu an için $58.805,17 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların Bitcoin’in dengesiz seyri yüzünden Bitcoin'den ayrılarak, Ethereum’a geçmeyi tercih ediyor. İşte Bitcoin ve Ethereum para birimlerinde son durum…

KRİPTO PARA PİYASASINDA YENİ DÜZENLEME

Son dönemde sık sık gündeme gelen kripto para platformlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı. Bu platformlara yeni yükümlülükler getirildi. Belli tutarın üstündeki her işlem için kimlik tespiti yapılacak. Amaç, yasadışı faaliyetleri ve mağduriyetleri önlemek. Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Bşk. Avukat Kadir Kurtuluş, ‘‘Bu sayede kara para ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele edilebilecek’’ dedi.

ETHEREUM TAHVİL AÇIKLAMASINDAN SONRA YÜKSELİŞİNE DEVAM EDİYOR

ABD merkezli çok uluslu banka JPMorgan Chase'in belirli müşterilerine sunmak üzere, yaz aylarının başlarında aktif olarak yönetilecek bir bitcoin fonu kuracağına ilişkin haberlerin de etkisiyle yükselerek 58,000 doları gören Bitcoin, kar satışlarıyla döndüğü 58,800 doların üzerinde işlem görüyor.

Avrupa Yatırım Bankası'nın, Ethereum blok zincirinde 2 yıllık tahvil çıkaracağının açıklanmasının ardından, 2,800 doları aşan ikinci sıradaki Ethereum da, yükseldiği 2,800 doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez Salı günü yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı hafta sonunda yüzde 48.3'e kadar inerken, Ethereum'un payı da yüzde 15'in üzerinde.