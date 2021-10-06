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Adana Demirspor: Demir Token satışı başladı! Nereden Demir Token alınır?

06.10.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasasına Türkiye'nin önde gelen futbol takımlarının ardından Adana Demirspor da katıldı. Bitexen üzerinden yapılan Demir Token satışı dün itibarıyla başladı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak taraftarlarına seslenen ADS kulübü, ön satışların başladığını bildirdi.

Adana Demirspor: Demir Token satışı başladı! Nereden Demir Token alınır?

Bir çok kulüp de kripto paralarla kendi taraftara tokenlerini oluşturma yönünde harekete geçti. Son olarak Adana Demirspor da kendi taraftar tokeni için çalışmalarını bitirdi. 5 Ekim itibarıyla Demir Token satışları başladı.

KULÜP BAŞKANI DUYURDU

Kulüp Başkanı Murat Sancak, kulübün resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kulüp olarak amaçlanan hedefleri gerçekleştirmek ve bu hedefleri sürdürülebilir kılmak adına günümüz dünyasının üzerinde ciddiyetle durduğu finansal teknolojiler ile kulübü birleştirmeyi, ülke genelinde de geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Günümüzde futbol kulüpleri ve taraftarların gelişen teknoloji ile birlikte daha fazla etkileşim içine girdiğini kaydeden Sancak, açıklamasında şunları aktardı;

"Bu çerçevede Bitexen ile yapmış olduğumuz iş birliği ile Demir Token’i değerli camiamız ve token yatırımcıları için ön satışa sunuyoruz. Demir Token ön satışları 5 Ekim Salı günü saat 13:00’de başlayacak olup 15 Ekim Cuma günü saat 13.00'e kadar devam edecektir. Demir Token ön satışı, 6 ve 12 ay kilitli kalma ve kilitsiz olarak 3 ayrı satış seçeneği ile Bitexen’de gerçekleşecektir. Takımımıza gönül vermiş tüm taraftarlarımızı Demir Token ön satışına katılarak Adana Demirspor’umuzu desteklemelerini bekliyorum."

DEMİR TOKEN NEDİR, NEREDEN ALINIR?

Demir Token, Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 standartlarında üretilmiş bir hizmet (utility) tokendir.

Adana Demirspor Demir Token Bitexen ortaklığı ile ön satışa çıktı. Demir Token almak için Bitexen üzerinden üyelik yapmak gerekir.

DEMİR TOKEN'İN FİYATI NE KADAR?

Seçenek 1

Toplam Arz: 50.000.000 DEMIR
IEO Fiyatı: 0.20 TRY
IEO Başlangıç Tarihi: 05/10/2021 13:00
IEO Bitiş Tarihi: 15/10/2021 13:00
Min. Alım Limiti: 15 DEMIR
Maks. Alım Limiti: 500.000 DEMIR
Kilitli Kalma Süresi: 12 Ay

Seçenek 2

Toplam Arz: 50.000.000 DEMIR
IEO Fiyatı: 0.40 TRY
IEO Başlangıç Tarihi: 05/10/2021 13:00
IEO Bitiş Tarihi: 15/10/2021 13:00
Min. Alım Limiti: 15 DEMIR
Maks. Alım Limiti: 250.000 DEMIR
Kilitli Kalma Süresi: 6 Ay

Seçenek 3

Toplam Arz: 50.000.000 DEMIR
IEO Fiyatı: 0.80 TRY
IEO Başlangıç Tarihi: 05/10/2021 13:00
IEO Bitiş Tarihi: 15/10/2021 13:00
Min. Alım Limiti: 15 DEMIR
Maks. Alım Limiti: 25.000 DEMIR
Kilitli Kalma Süresi: Yok


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor
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