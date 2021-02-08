FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Alo Fetva -190 cevapladı: Bitcoin caiz midir, değil midir? Kripto paraya yatırım yapmak dinen caiz mi?

Alo Fetva -190 cevapladı: Bitcoin caiz midir, değil midir? Kripto paraya yatırım yapmak dinen caiz mi?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 08.02.2021 10:31 | Son Güncelleme

İstanbul Müftülüğüne bağlı, çalışan ve vatandaşların dini konularda sorularını cevaplayan "Alo Fetva" hattına geçtiğimiz yıl yaklaşık 155 bin soru soruldu. Bu sorulardan en fazla dikkat çeken ise son günlerin gündemi olan kripto paraya yatırım yapmak oldu. Kripto para alıp satmak caiz midir merak eden vatandaşlar, bitcoin caiz midir merak etti. Bitcoin, ethereum, dogecoin gibi kripto para alıp satmak dinen cazi mi, değil mi? İşte Alo Fetva'nın kripto para yorumu...

Alo Fetva -190 cevapladı: Bitcoin caiz midir, değil midir? Kripto paraya yatırım yapmak dinen caiz mi?

2020 yılında Alo Fetva vatandaşlar tarafından çok fazla kullanıldığı ortaya çıktı. 2020 yılında yaklaşık olarak 155 bin soru cevaplayan Alo Fetva, evcil hayvan kısırlaştırmadan dövme yaptırmaya kadar birçok soruyu cevapladı. Pandemiden dolayı birçok vatandaşı borsa alım satıma yönelmesi de Alo Fetva'nın gündemi oldu. Borsada yatrım yapan vatandaşlar Alo Fetva'nın gündemini meşgul ederken kripto para yatırımı da dikkat çeken sorulardan birisi oldu. Kripto paraya ayatırım yapmak dinen caiz mi, değil mi sorusunu araştıran vatandaşlar, bitcoin caiz mi sorusunu çok fazla sordu. Peki son günlerin gündem olan kripto paraları bitcoin, ethereum, dogecoin gibi kripto paraları al sat yapmak caiz mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Alo Fetva'nın kripto para cevabı...

Dogecoin artışa devam ediyor: Dogecoin'den bir haftada yüzde 91 kazanç! Bitcoin'de son durum nedir?Dogecoin artışa devam ediyor: Dogecoin'den bir haftada yüzde 91 kazanç! Bitcoin'de son durum nedir?

BORSA KREDİSİ, KRİPTO PARA AL SAT YAPMAK DİNEN CAİZ Mİ?

Salgın döneminde vatandaşların Alo Fetva'dan yardım aldığı en enemli konuların başında ekonomi soruları geldi. Bitcoin alıp satmak dinen caiz mi merak eden vatandaşlar pandemi döneminde borsa kredisi gibi sorularını Diyanet'e sordu.
İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Alo Fetva'' hattının İstanbul'un 39 ilçesinde hafta içi mesai saatleri içerisinde (10.00 ile 16.00 saatleri arısında) hizmet vermeye devam ediyor. Yıldız, "Alo Fetva" hattında kimi dönemlerde yoğunluk yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Alo Fetva hattına 2020 yılında yaklaşık 155 bin soru soruldu. Gelen soruların yoğunluğu ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre de değişiyor. Bazı ilçelerimizden yoğun soru gelirken, bazılarına az sayıda soru geliyor. Koronavirüs salgını döneminde hattımıza gelen soru yoğunluğu arttı. Pandeminin ilk zamanlarında soru hattına gelen soru sayısı yüzde 30 arttı. Bu dönemde daha çok koronavirüsle bağlantılı olarak cenaze işlemleri ve ölen kimsenin durumuyla ilgili sorular daha yoğunlukta geldi. Zamanla pandemiyle doğrudan bağlı sorularda azalma olurken dolaylı olarak takıntı, korku, boşanmalara dair gelen soruların artması bu sürecin insan psikolojisinde bıraktığı olumsuz etkiyi yansıttığını düşünüyorum."

ETHEREUM, DOGECOIN, BITCOIN CAİZ Mİ DEĞİL Mİ?

Bitcoin caiz mi sorusuna Alo Fetva'dan önce Diyanet İşleri Başkanlığı cevap vermiş. Diyanet'in kripto para açıklamasında yer alan bilgiye göre, başta bitcoin olmak üzere ve benzeri dijital/kripto paraların alım satımının dinen uygun olmadığını açıklanmış. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre kripto para / bitcoin günah mıdır sorusuna "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." denilerek, kripto paranın caiz olmadığı aktarılmış.

BITCOIN'E YATIRIM YAPMAK GÜNAH MI?

Diyanet'in internet sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın kripto paralarla ilgili şu açıklaması yer alıyor:

"Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir.

Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik (garar) içerip içermemesi, bir aldatma (tağrir) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır.

Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir.

Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi bir güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda saadet zinciri olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir." denildi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattıSarayların gözdesiydi! Fiyatı dudak uçuklattı
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay olduElon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
2021 engellilerin aylığı arttı!2021 engellilerin aylığı arttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek
Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek
'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama
'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama
Altında düşüş sürüyor!
Altında düşüş sürüyor!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın veriliyor!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın veriliyor!
Şubat maaşlarında AGİ oranı değişti!
Şubat maaşlarında AGİ oranı değişti!
Bankaların kredi faiz oranları değişti
Bankaların kredi faiz oranları değişti
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz mesajı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Altın üretimi uçuşa geçecek
Altın üretimi uçuşa geçecek
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
PTT ucuz ayçiçek yağı mı satacak? Açıklama geldi
PTT ucuz ayçiçek yağı mı satacak? Açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dogecoin artışa devam ediyor: Dogecoin'den bir haftada yüzde 91 kazanç! Bitcoin'de son durum nedir?
Dogecoin'den bir haftada yüzde 91 kazanç!
Bitcoin ne kadar oldu? 39,000 dolar sınırını aştı! Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin yükselecek mi?
Bitcoin 39,000 dolar sınırını da aştı
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı piyasaları hareketlendirdi, hızla yükselişe geçti
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu
Uzman tahmini: "Bitcoin 20 bin doları görebilir" Bitcoin uzun vadede mi karlı, kısa vade de mi? Şimdi Bitcoin alınır mı?
Bitcoin 20 bin doları görebilir
Bitcoin son durum... Bitcoin 28 bin doları gördü! Bitcoin düşmeye devam eder mi?
Bitcoin 28 bin doları gördü!
Bitcoin 12 bin dolar birden düştü! Bitcoin fiyatları ne olacak? İşte JPMorgan'dan Bitcoin tahmini!
Bitcoin 12 bin dolar birden düştü!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.