Alo Fetva -190 cevapladı: Bitcoin caiz midir, değil midir? Kripto paraya yatırım yapmak dinen caiz mi?

2020 yılında Alo Fetva vatandaşlar tarafından çok fazla kullanıldığı ortaya çıktı. 2020 yılında yaklaşık olarak 155 bin soru cevaplayan Alo Fetva, evcil hayvan kısırlaştırmadan dövme yaptırmaya kadar birçok soruyu cevapladı. Pandemiden dolayı birçok vatandaşı borsa alım satıma yönelmesi de Alo Fetva'nın gündemi oldu. Borsada yatrım yapan vatandaşlar Alo Fetva'nın gündemini meşgul ederken kripto para yatırımı da dikkat çeken sorulardan birisi oldu. Kripto paraya ayatırım yapmak dinen caiz mi, değil mi sorusunu araştıran vatandaşlar, bitcoin caiz mi sorusunu çok fazla sordu. Peki son günlerin gündem olan kripto paraları bitcoin, ethereum, dogecoin gibi kripto paraları al sat yapmak caiz mi? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan Alo Fetva'nın kripto para cevabı... Dogecoin artışa devam ediyor: Dogecoin'den bir haftada yüzde 91 kazanç! Bitcoin'de son durum nedir? BORSA KREDİSİ, KRİPTO PARA AL SAT YAPMAK DİNEN CAİZ Mİ? Salgın döneminde vatandaşların Alo Fetva'dan yardım aldığı en enemli konuların başında ekonomi soruları geldi. Bitcoin alıp satmak dinen caiz mi merak eden vatandaşlar pandemi döneminde borsa kredisi gibi sorularını Diyanet'e sordu.

İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Alo Fetva'' hattının İstanbul'un 39 ilçesinde hafta içi mesai saatleri içerisinde (10.00 ile 16.00 saatleri arısında) hizmet vermeye devam ediyor. Yıldız, "Alo Fetva" hattında kimi dönemlerde yoğunluk yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Alo Fetva hattına 2020 yılında yaklaşık 155 bin soru soruldu. Gelen soruların yoğunluğu ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre de değişiyor. Bazı ilçelerimizden yoğun soru gelirken, bazılarına az sayıda soru geliyor. Koronavirüs salgını döneminde hattımıza gelen soru yoğunluğu arttı. Pandeminin ilk zamanlarında soru hattına gelen soru sayısı yüzde 30 arttı. Bu dönemde daha çok koronavirüsle bağlantılı olarak cenaze işlemleri ve ölen kimsenin durumuyla ilgili sorular daha yoğunlukta geldi. Zamanla pandemiyle doğrudan bağlı sorularda azalma olurken dolaylı olarak takıntı, korku, boşanmalara dair gelen soruların artması bu sürecin insan psikolojisinde bıraktığı olumsuz etkiyi yansıttığını düşünüyorum." ETHEREUM, DOGECOIN, BITCOIN CAİZ Mİ DEĞİL Mİ? Bitcoin caiz mi sorusuna Alo Fetva'dan önce Diyanet İşleri Başkanlığı cevap vermiş. Diyanet'in kripto para açıklamasında yer alan bilgiye göre, başta bitcoin olmak üzere ve benzeri dijital/kripto paraların alım satımının dinen uygun olmadığını açıklanmış. Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre kripto para / bitcoin günah mıdır sorusuna "Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir." denilerek, kripto paranın caiz olmadığı aktarılmış.