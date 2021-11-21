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AVAX coin ne kadar oldu? Rekor kırdı! AVAX kaç TL oldu, yükselecek mi?

21.11.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve diğer coinlerde yaşanan hareketlilik sonrası altcoinlerde son durum merak ediliyor. Avalanche (AVAX) son 24 saatte ilk 100'de yer alan ve büyük yükseliş yaşayan 7 altcoinden biri oldu. Peki AVAX coin ne kadar oldu? AVAX kaç TL oldu, yükselecek mi? İşte merak edilenler...

AVAX coin ne kadar oldu? Rekor kırdı! AVAX kaç TL oldu, yükselecek mi?

Bitcoin (BTC), 60.000 dolara yaklaşma girişimlerinde bulunurken, zirveyi gören AVAX coinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Piyasadaki genel düşüş hakimiyeti sonlanmaya başlıyor gibi görünürken, son 24 saatte, piyasa değerine göre ilk 100’de yer alan 7 altcoin, büyük bir yükselişi yaşadı. Bunlardan biri Gala (GALA) olurken bir diğeri ise AVAX oldu.

AVAX NE KADAR OLDU?

Avalanche (AVAX), son olarak %16 değer kazandı. Avalanche ismiyle bilinen AVAX, düşük ücretli yapısı ve likidite sayesinde Ethereum’dan kullanıcıları çeken; merkezi olmayan finans (DeFi) ve NFT ekosistemleri büyüdükçe 2021 boyunca popülaritesi artan bir katman Blockchain protokolüdür.

AVAX coinin yükselen fiyatı, Avalanche’daki DeFi ekosisteminin ağda kilitli toplam değerinin yeni zirvelere yükseldiğini görmesiyle geldi. Bu hafta ise Binance US, söz konusu tokenı listeleme planlarını duyurdu.

AVAX COİN KAÇ TL?

AVAX şu anda 134,73 dolar seviyesinde ilerliyor. Yükselişin bir süre devam edeceği düşünülen coin Türk Lirası olarak ise 1513,41 TL seviyesinde bulunuyor.


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