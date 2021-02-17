Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'kripto para' açıklaması!

Sayan, video konferas yöntemiyle katıldığı "e-Safe Etkinliği"ndeki konuşmasında, dijitalleşen dünya düzeninde paranın sadece elle tutulur bir meta olmaktan çıktığını ve sanallaşarak anlık olarak işlem yapabilmeyi sağlayan bir araç haline geldiğini ifade etti.

Teknolojik gelişmelerle hayatın her alanında yaşanan yeniliklerin klasik para anlayışında da kendini gösterdiğini dile getiren Sayan, "Bugün üzerinde konuştuğumuz kripto para birimleri ve altında yatan blok zincir teknolojisi dünya ekonomisine yepyeni bir boyut kazandırıyor." dedi.

Kripto paraların, klasik para anlayışından bağımsız olarak, herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan ve gizlilik içinde işlem yapabilme özgürlüğü sunan, genel olarak herhangi bir devlet denetimi ve müdahalesinden bağımsız ve belirlenen sayılarda üretilen dijital varlıklar olarak tanımlandığını belirten Sayan, ilk kez 2009'da ortaya çıkan kripto paranın kullanım hacminin yıllar itibarıyla hızla arttığını, dünya genelinde işlem gören 4 binden fazla kripto para biriminin olduğunu söyledi.