FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'kripto para' açıklaması!

Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'kripto para' açıklaması!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 17.02.2021 15:06 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kripto para birimleri ve blok zincir teknolojisinin, dünya ekonomisine yepyeni bir boyut kazandırdığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Sayan'dan 'kripto para' açıklaması!

Sayan, video konferas yöntemiyle katıldığı "e-Safe Etkinliği"ndeki konuşmasında, dijitalleşen dünya düzeninde paranın sadece elle tutulur bir meta olmaktan çıktığını ve sanallaşarak anlık olarak işlem yapabilmeyi sağlayan bir araç haline geldiğini ifade etti.

Teknolojik gelişmelerle hayatın her alanında yaşanan yeniliklerin klasik para anlayışında da kendini gösterdiğini dile getiren Sayan, "Bugün üzerinde konuştuğumuz kripto para birimleri ve altında yatan blok zincir teknolojisi dünya ekonomisine yepyeni bir boyut kazandırıyor." dedi.

Kripto paraların, klasik para anlayışından bağımsız olarak, herhangi bir merkezi otoriteye bağlı olmadan ve gizlilik içinde işlem yapabilme özgürlüğü sunan, genel olarak herhangi bir devlet denetimi ve müdahalesinden bağımsız ve belirlenen sayılarda üretilen dijital varlıklar olarak tanımlandığını belirten Sayan, ilk kez 2009'da ortaya çıkan kripto paranın kullanım hacminin yıllar itibarıyla hızla arttığını, dünya genelinde işlem gören 4 binden fazla kripto para biriminin olduğunu söyledi.

"KRİPTO PARA PİYASASI HER YIL YAKLAŞIK YÜZDE 12 BÜYÜYOR''

Kripto para piyasasının, her geçen gün daha fazla insanın bu parayı kullanmasıyla, yıllık yaklaşık yüzde 12 büyüdüğünü belirten Sayan, kripto paraların kullanıcılara pek çok konuda kolaylık sağlamasına karşın, gerek değerlerinin büyük boyutlara ulaşması gerekse giderek yaygınlaşmalarının beraberinde yeni sorunları getirdiğini bildirdi.

Sayan, çeşitli araştırmalarda 2022 itibarıyla bankaların, blok zinciri kullanması durumunda, masraflarını 15-20 milyar dolar azaltabileceklerinin öngörüldüğüne dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde her alanda dijitalleşme vizyonuyla teknolojiye çok büyük önem veriyor ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan, 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı'nda 'Blokzincir Tabanlı Dijital Merkez Bankası Parası' çıkarılması kararı yer alıyor. Bu kapsamda devletimizin ilgili kurumlarının bu konuda çalışmaları devam ediyor. Blok zinciri teknolojisinin, başta kritik altyapılar olmak üzere birçok sektörde uygulama alanı bulduğunu ve önümüzdeki yıllarda çok daha yaygın olarak kullanılacağını öngörüyoruz."

"BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİ PAZARI 2024'E KADAR 9,6 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK''

Bu teknolojiye olan talebin finans, perakende, otomotiv sektörleri de dahil olmak üzere dünyanın en köklü endüstrileri arasında büyümeye ve yaygınlaşmaya devam ettiğini vurgulayan Sayan, "Blok zincir teknolojisi pazarının 2024'e kadar 9,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ülkemizde de bu teknolojiye yerli ve milli imkanlarla yatırım yapan şirketlerin olmasını ve çeşitli kurumlarımızda blok zinciri araştırma laboratuvarlarının kuruluyor olmasını da önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Sayan, 2027'ye kadar kuantum bilgisayarların, kullanılan şifreleme metotlarını tehdit edecek seviyeye çıkacağının tahmin edildiğini dile getirerek, yaşanması öngörülen gelişmelerin bununla sınırlı olmadığını söyledi.

Sayan, 2023 hedefleri doğrultusunda bilim ve teknolojiyi takip eden değil, bunlara yön veren ülke olmak için çalışılması gerektiğinin altını çizerek, devletin tüm kurumlarının, yerli ve milli üretim odaklı, yeniliğe ve gelişime açık her paydaşla iş birliği yapmaya ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü 90 yaşındaki kadın aşı için kilometrelerce yürüdü
Kripto paralar sadece rezerv olmaktan çıkıyor! Kripto paralar sadece rezerv olmaktan çıkıyor!
Saanen keçisi yetiştiriciliği kârlı mı?Saanen keçisi yetiştiriciliği kârlı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!
YÖK'ten yüz yüze eğitimle ilgili flaş karar!
Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün
Yasaklar kalkıyor mu? Kritik toplantı bugün
Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu
Müjdeyi Erdoğan vermişti: Ödemenin detayları belli oldu
Türkiye'de gezen tavuk yumurtası yok!
Türkiye'de gezen tavuk yumurtası yok!
Dünyanın en zengin insanı yine değişti!
Dünyanın en zengin insanı yine değişti!
Gram altında düşüş sürüyor!
Gram altında düşüş sürüyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Pandemide rekor geldi: Tüm zamanların en yükseği
Pandemide rekor geldi: Tüm zamanların en yükseği
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
'Gram altın 404 TL'yi görebilir!'
'Gram altın 404 TL'yi görebilir!'
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!
1.860 seviyesini geçerse ons altın yükselebilir!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kripto paralar sadece rezerv olmaktan çıkıyor!
Kripto paralar sadece rezerv olmaktan çıkıyor!
Son Dakika: Bitcoin ilk kez 50 bin doları geçti
Rekor geldi: İlk kez 50 bin doları geçti
Ripple (XRP) davası son durum 2021.... Ripple (XRP) davası ne zaman bitecek? İşte Ripple davası gelişmeleri ve tarihleri!
Ripple (XRP) davasında son durum!
Kripto para Ripple (XRP): Ripple nedir, nasıl alınır? Ripple'a nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?
Kripto para Ripple (XRP) nedir, nasıl alınır?
ETH, BTC, Atom ve Doge son durum... Bitcoin 50 bin dolar sınırında! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin nereden ve nasıl alınır?
Bitcoin 50 bin dolar sınırında!
Ripple (XRP) davası tarihi 2021... Kripto para Ripple davasının konusu nedir? Ripple davayı kazanırsa ne olur?
Ripple davasının duruşma tarihi belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.