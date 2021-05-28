Binance CEO’sundan kripto para yorumu: Hiçbir güç Bitcoin projesine son veremeyecek!

Dünyanın en çok kullanılan kripto para borsası Binance'ın sahibi Çinli Changpeng Zhao, Bitcoin ve blockchain teknolojine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Zhao hiçbir gücün Bitcoin projesine son veremeyeceğini açıklayarak, "Kripto paralar ve teknolojisi artık 500 milyon insanın aklına girmiş durumda. Kimsenin onu sonlandırma imkanı olmadığını düşünüyorum" dedi.

İŞBİRLİĞİ MESAJI VERDİ

Dev kuruluşun CEO'su Zhao, kripto paralara ve madenciliğine yönelik yasaklar getiren ülkelere seslenerek, hükümetlerin kripto paraları ve düzenleyicilerin blok zincir teknolojisini tehdit olarak görmemesi ve benimsemesi gerektiğini söyledi.

Zhao, kripto paraların küresel bazda para hareketlerinde özgürlük tanıdığını söyledi ve "Kural koyucularla rekabet etmek gerektiğini düşünmüyorum. Her zaman işbirliği yapabiliriz" yorumunu yaptı.

"BINANCE'IN KİMSEYLE SAVAŞMAYA NİYETİ YOK"

Zhao açıklamasında Binance'ın herhangi bir hükümete karşı savaşmaya niyeti olmadığını vurgulayarak, Binance‘in çalışma şekline dair şüphelerin büyük olasılıkla düzenleyici netlik eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Zhao açıklamasında, “Hükümetlere karşı gelmiyoruz. Düzenleyicilerin veya kuralların çok net olmadığı zamanlar vardır. Hala dünyanın birçok yerinde bu var ve bu yüzden bazı gri alanlar var. Ama biz sadece deneyip birlikte çalışmalı ve bunu çözmeliyiz.” ifadelerini kullandı.



