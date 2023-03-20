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Bitcoin 9 ayın zirvesinde! '30 bin doları görse bile...'

20.03.2023 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar gibi kripto para piyasası da hareketli günler geçiriyor. Lider kripto para birimi Bitcoin bugün 9 ayın zirvesine yerleşirken, en büyük altcoin Ethereum da son bir haftada yüzde 13 değer kazandı. Analistler 30 bin dolar seviyesinin test edilmesine rağmen Bitcoin'de 25 bin dolar seviyesine doğru düzeltme olabileceğini söylüyor.

Bitcoin 9 ayın zirvesinde! '30 bin doları görse bile...'

ABD'de bölgesel bankalardaki sorunlar ve Avrupa finans sektörünün Credit Suisse'deki sorunların üstesinde gelip gelemeyeceği konusunda belirsiz yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına ve kripto paralara yönlendiriyor.

ABD'deki bankacılık sorunlarından etkilenmeyen Asya'da yatırımcıların kriptoparalara ilgi göstermeleri Bitcoin fiyatını bugün 9 ayın zirvesi olan 28 bin 519 dolara taşıdı. Şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 5,62 artışla 28 bin 330 dolardan işlem görüyor.

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Ethereum (ETH) ise dünkü kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,28 oranında yükselişle 1782 dolar seviyesinde hareket ediyor. ETH, son 7 gün içerisinde yüzde 13’e yakın yükseldi.

"30 BİN DOLARI AŞAMAYABİLİR"

Analistler, teknik göstergelerin Bitcoin fiyatının 30 bin dolar direncini test edeceğine işaret ettiğini belirtiyorlar.

"Cari fiyat gelişmeleri piyasada aşırı ısınmanın bir işareti. 30 bin dolar direnci test edilse bile burayı aşacak bir destek bulunamayabilir" değerlendirmesini yapan analistler, FOMC toplantısı öncesi 25 bin dolar seviyesine doğru düzeltme olabileceğini vurguluyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin

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