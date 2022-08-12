Bitcoin (BTC) ne kadar? 12 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar, kaç TL?

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasaları 12 Ağustos Cuma günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından sorgulanmaya başladı. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak edildi. Peki 12 Ağustos Cuma Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? İşte kripto para fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bitcoin 12 Ağustos Cuma günü 431.802,10 TL alış, 431.799,40 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 12 Ağustos Cuma günü Bitcoin'in alış fiyatı 24.002,34, Bitcoin'in satış fiyatı 24.002,19 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

12 Ağustos Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 34.168,4070 TL, satış fiyatı 34.168,2271 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ TL? 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

12 Ağustos Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,2812, satış fiyatı ise 1,2811 TL oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 12 AĞUSTOS 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7840 TL, satış fiyatı ise 6,7822 TL oldu.



