Bitcoin (BTC) ne kadar? 25 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar, kaç TL?

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin fiyatları 25 Ağustos 2022 Perşembe günü vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki 25 Ağustos 2022 Perşembe Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? İşte kripto para fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 25 Ağustos 2022 Perşembe günü 392.584,98 TL alış, 392.574,78 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 25 Ağustos 2022 Perşembe günü yüzde 0,98 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 21.552,84 Bitcoin'in satış fiyatı 21.552,28 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 25 Ağustos 2022 Perşembe günü yüzde 3,36 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.679,5200, satış fiyatı ise 1.679,5100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

25 Ağustos 2022 Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 30.592,4568 TL, satış fiyatı 30.592,2747 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 25 Ağustos 2022 Perşembe günü yüzde 1,35 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0685Dolar, satış fiyatı 0,0685 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

25 Ağustos 2022 Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,2479 , satış fiyatı ise 1,2477 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 25 Ağustos 2022 Perşembe günü yüzde 1,93 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3480 dolar, satış fiyatı ise0,3479 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,3388 TL, satış fiyatı ise 6,3370 TL oldu.

