Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 4 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 4 Ağustos Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak edildi. Peki 4 Ağustos Perşembe Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...
Bitcoin 4 Ağustos Perşembe günü 416.202,53 TL alış, 416.200,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 4 Ağustos Perşembe günü günü yüzde 1,20 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.103,11, Bitcoin'in satış fiyatı 23.102,97 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 2,63 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.656,4800, satış fiyatı ise 1.656,4700 Dolar oldu.
4 Ağustos Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.841,4872 TL, satış fiyatı 29.841,3071 TL'dir.
Dogecoin 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 1,10 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0674 Dolar, satış fiyatı 0,0673 Dolar oldu.
4 Ağustos Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,2133, satış fiyatı ise 1,2131 TL oldu.
Ripple'ın değeri 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 1,97 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3735 dolar, satış fiyatı ise 0,3734 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7286 TL, satış fiyatı ise 6,7268 TL oldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum