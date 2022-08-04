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  4. Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 4 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 4 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

04.08.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 4 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar bugün de birçok kişinin gündeminde bulunuyor. Kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 4 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Ripple ne kadar oldu? İşte ayrıntıalr..

Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 4 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 4 Ağustos Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak edildi. Peki 4 Ağustos Perşembe Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 4 Ağustos Perşembe günü 416.202,53 TL alış, 416.200,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 4 Ağustos Perşembe günü günü yüzde 1,20 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.103,11, Bitcoin'in satış fiyatı 23.102,97 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 2,63 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.656,4800, satış fiyatı ise 1.656,4700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

4 Ağustos Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.841,4872 TL, satış fiyatı 29.841,3071 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 1,10 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0674 Dolar, satış fiyatı 0,0673 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

4 Ağustos Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,2133, satış fiyatı ise 1,2131 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 1,97 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3735 dolar, satış fiyatı ise 0,3734 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7286 TL, satış fiyatı ise 6,7268 TL oldu.

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