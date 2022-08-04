Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? 4 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları 4 Ağustos Perşembe günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin ve Ethereum, Ripple, Dogecoin gibi kripto paralarda son durum merak edildi. Peki 4 Ağustos Perşembe Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Ayrıntılar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bitcoin 4 Ağustos Perşembe günü 416.202,53 TL alış, 416.200,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 4 Ağustos Perşembe günü günü yüzde 1,20 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 23.103,11, Bitcoin'in satış fiyatı 23.102,97 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 2,63 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 1.656,4800, satış fiyatı ise 1.656,4700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

4 Ağustos Perşembe günü Ethereum'un alış fiyatı 29.841,4872 TL, satış fiyatı 29.841,3071 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 1,10 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0674 Dolar, satış fiyatı 0,0673 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

4 Ağustos Perşembe günü Dogecoin alış fiyatı 1,2133, satış fiyatı ise 1,2131 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 4 Ağustos Perşembe günü yüzde 1,97 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3735 dolar, satış fiyatı ise 0,3734 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,7286 TL, satış fiyatı ise 6,7268 TL oldu.

