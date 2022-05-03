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Bitcoin’de 8 yıldır böylesi olmamıştı! Eğer cuma günü bu olursa…

03.05.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin (BTC) ve kripto paralar için düşüş hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan tarihi zirvenin ardından ayı piyasasına giren Bitcoin fiyatlarında 8 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti. 8 yıl aradan sonra ilk kez 5 hafta üst üste değer kaybı yaşayan Bitcoin için analistler cuma gününü işaret etti. Peki Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? İşte kripto para piyasasına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Bitcoin’de 8 yıldır böylesi olmamıştı! Eğer cuma günü bu olursa…

Kripto paralar ve Bitcoin Mayıs ayına kötü bir başlangıç yaptı. Piyasaların aylardır beklediği ABD Merkez Bankası Fed’in bugün başlayan toplantısı, yarın Başkan Powell’ın faiz kararını açıklamasıyla nihayete erecek. Fed’in 50 baz puan faiz artırım ihtimali ve bankadan gelecek şahin tondaki açıklamaların kripto paralar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Bu beklentilerle lider kripto para birimi Bitcoin tam 5 haftadır aralıksız bir şekilde düşüş yaşıyor. Bitcoin’deki düşüşten altcoin’ler de büyük ölçüde etkileniyor.

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“DAHA ÖNCE BU KADAR TEPKİSİZ DÜŞÜŞ YAŞAMAMIŞTI”

Analistler Bitcoin ve kripto paraların son dönemde çok sert bir şekilde değer kaybettiğini ancak BTC‘de 8 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleştiğini dile getirdiler. Uzmanlar kripto para piyasasında birçok ayı sezonu yaşandığını, bu sezonlarda Bitcoin’in değer kaybının yüzde 90’lara kadar ulaştığını ifade ettiler. Ancak 8 senedir hiçbir zaman 4 haftadan fazla üst üste değer kaybetmeyen BTC, geçtiğimiz günlerde yaptığı haftalık kapanış ile yeni bir rekora imza attı. 8 yıl aradan sonra ilk kez 5 hafta üst üste değer kaybı yaşayan Bitcoin, daha önce hiç bu kadar tepkisiz bir düşüş yaşadığının görülmediği kaydedildi.

Bitcoin, son olarak 25 Ağustos 2014 tarihinde başlattığı düşüşü 6 hafta sürdürmüştü.

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SON 11 MAYISIN 7’SİNDE YÜKSELDİ

Ancak Son 11 yılın 7'sinde mayıs aylarında yükselişe imza atan Bitcoin bu sene düşüşle girdi. Pazar günü kısa bir süreliğine 37 bin 700 dolara gerilese de buradan gelen tepki alımlarıyla hızlıca yeniden 38 bin doların üzerine tırmandı. Bitcoin şu sıralarda kırmızı bölgede 38 bin 236 dolar seviyelerinde hareket ediyor. En büyük altcoin Ethereum da 2 bin 825 dolardan değerleniyor.

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