Bitcoin'de artış sürüyor! 18 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 18 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum ve rakamlar merak ediliyor. 18 Ekim Pazartesi haftanın ilk günü Bitcoin'de %2,17 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Bugün ise 62 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 18 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

18 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

18 Ekim haftanın ilk günü Bitcoin güne %2,17'lik bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 62.267,7 yani 576.753,85 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 61.415,4 - 62.563,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $31,12B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

%0,38'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.859,10 yani 35.737,31 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Bugün %1,30'luk bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,239163 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,237310 - 0,242524 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $4,55B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

Bugün %3,90'lık bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,09005 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,08586 - 1,10583 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,41B.

