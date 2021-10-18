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Bitcoin'de artış sürüyor! 18 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 18 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

18.10.2021 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ekim haftanın ilk gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin ve Dogecoin bugün yükseliş yaşarken Ethereum ve Ripple'da ise düşüş yaşandı. Bitcoin bugün %2,17 seviyesinde değer kazandı. Peki 18 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 18 Ekim Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Bitcoin'de artış sürüyor! 18 Ekim Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 18 Ekim Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Kripto para piyasalarında yaşanan son durum ve rakamlar merak ediliyor. 18 Ekim Pazartesi haftanın ilk günü Bitcoin'de %2,17 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Bitcoin geçtiğimiz günlerde 60 bin doların üzerine çıkmıştı. Bugün ise 62 bin dolar seviyesinde seyretmeyi sürdürüyor. Peki 18 Ekim 2021 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

18 EKİM BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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18 Ekim haftanın ilk günü Bitcoin güne %2,17'lik bir değer artışı ile başladı. Bitcoin şu anda $ 62.267,7 yani 576.753,85 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 61.415,4 - 62.563,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $31,12B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%0,38'lik bir değer kaybı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.859,10 yani 35.737,31 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %1,30'luk bir değer artışı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,239163 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,237310 - 0,242524 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $4,55B.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %3,90'lık bir değer kaybı yaşayan Ripple XRP, şu anda $ 1,09005 değerine sahip. XRP, gün aralığında 1,08586 - 1,10583 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $3,41B.

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