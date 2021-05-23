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Bitcoin’de sert düşüş devam ediyor! | Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne kadar?

23.05.2021 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarında yaşanan gerilim birçok yatırımcı için endişeye neden oluyor. Piyasa hacminde büyük kayıp yaşayan Bitcoin ise, piyasanın en büyüğü olarak oldukça dikkat çekiyor. Elon Musk’ın açıklamalarıyla başlayan düşüş trendi, Çin Başbakan Yardımcısı’nın yaptığı açıklamalardan sonra ise giderek hızlandı.

Bitcoin’de sert düşüş devam ediyor! | Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne kadar?

Birçok yatırımcı korkuyla elindeki Bitcoin’den kurtulmaya çalışırken, Bitcoin’in piyasa hacmi ise yüzde 48’e kadar geriledi. Kripto para birimleri arasında lider konumda yer alan Bitcoin, gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. Şu an için Bitcoin rekor bir düşüşle 34bin doların altından işlem görüyor.

KRİPTO PARA PİYASASINDA BÜYÜK ERİME!

Piyasanın beş büyük aktörü Bitcoin, Ethereum, Tether, Biance ve Cardano. Son yedi günde Bitcoin yüzde 26, Ethereum yüzde 40, Biance yüzde 45, Cardano ise yüzde 25 değer kaybetti.

Warren Buffett, “Krizlerin en büyük kaybedeni panikleyenlerdir” diyor. Çin dalgası geçtiğinde piyasalarda yukarı doğru sert düzeltmeler yaşanabileceğine de dikkat çekiyor.

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YATIRIMCILAR KORKU İLE SATIŞ YAPIYOR
Coinbase verilerine göre hafta başında 43 bin 500 doların üzerinde işem gören Bitcoin, şu an itibariyle 34 bin doların altında seyrediyor. Nisan ayından beri ilk defa 34 bin doların altına düşen Bitcoin, son 24 saatte toplam değerinin yüzde 27’sini kaybetti.

Uzmanların yorumlarına göre, Çin Başbakan Yardımcısı’nın açıklamaları, kripto paralar üzerinde bir düşüşe neden olmuş olabileceğini söylüyor.

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Çin Başbakan Yardımcısı, geçtiğimiz günlerde ülkedeki Bitcoin madenciliğine ve işlemlerine karşı çok sıkı önlemler alacalarını dile getirdi. Çinli gazeteci Wu; “Çinli yatırımcılar, hükümetin yuan-kripto pariteleriyle işlem yapmayı yasaklamasından endişeleniyorlar. Bazı yatırımcılar, kripto paralarını itibari paraya dönüştürememekten korktukları için satım yapıyorlar.” İfadelerini kullandı.

BİTCOİN NE KADAR?

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Güne $38.043,3200 ile başlayan Bitcoin, bugün itibarıyla %13,32 azalışla $33.339,19 seviyesinde bulunuyor. Bitcoin, 23 Mayıs tarihinde $33.339,1900 ile son bir ayın en düşük, 8 Mayıs tarihinde ise $58.976,6500 ile son bir ayın en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.


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