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Bitcoin'de yeni rekor: 62,839.52 dolar oldu!

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 13.04.2021 12:24 | Son Güncelleme

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ilk kez 62,000 doların üzerine çıkarak, 62,839.52 dolar ile yeni rekor düzeyi gördü.

Bitcoin'de yeni rekor: 62,839.52 dolar oldu!

Bitcoin ve genel olarak piyasalardaki yükselişte yeni kurumsal alımların yanında, kripto para yatırım şirketi Galaxy Digital Holdings'in, yeni bir Bitcoin borsa yatırım fonu için Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvurması da etkili oldu.

BITCOIN REKOR KIRDI

Son 24 saat içinde 59,589.87 ve 62,839.52 dolar arasında dalgalanan Bitcoin yüzde 3.29 artışla 62,719.01 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 6.68 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 42 milyar dolarlık artışla 1.0 trilyon 172 milyar dolar düzeyine çıktı.

Tüm piyasalarda toplam hacim de, 2.0 trilyon 137 milyar dolara yükseldi. Toplam 9,203 kripto para biriminin işlem gördüğü 38,077 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 54.8'ini Bitcoin, yüzde 12.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 163 milyar dolar düzeyindeydi.

(DHA)

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