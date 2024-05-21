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Bitcoin'den sonra sıra Ethereum'da! Kripto piyasasında ETF hareketliliği! Yükselişe geçtiler

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.05.2024 11:42
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Kripto piyasalarında ETF başvuru hareketliliği yaşanıyor. Bir süredir durgunluk yaşanan piyasada ibre yukarı yönlü hareket etmeye başladı. Bitcoin'den sonra Ethereum ETF başvurularının onaylanacağı beklentisi sonrası hem Bitcoin hem de Ethereum arttı.

Bitcoin'den sonra sıra Ethereum'da! Kripto piyasasında ETF hareketliliği! Yükselişe geçtiler

Ethereum borsa yatırım fonunun (ETF) onaylanacağı beklentisiyle alımlar hızlandı. Ethereum, yüzde 18 artışla 3 bin 700 doları aştı. Bitcoin ise yüzde 7'den fazla değer kazanarak 72 bin dolara yaklaştı.

11 NİSAN'DAN BU YANA İLK KEZ

NTV'de yer alan habere göre, Kripto para piyasasının piyasa değeri son 24 saatte yüzde 7,8 artarak 11 Nisan'dan bu yana ilk kez 2,7 trilyon doları aştı.

Bitcoin ve Ethereum'daki pozitif seyir altcoinlere de yansıdı. CoinGecko'ya göre Solana, Dogecoin ve XRP gibi varlıklar sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 9,2 ve yüzde 6 yükseldi.

Yükselişte spot Ethereum ETF'lerinin bu hafta onaylanabileceğine dair iyimserlik etkili oldu.

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