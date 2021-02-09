Bitcoin'den tarihi rekor: Bitcoin 47 bin doların üzerini gördü! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır?

Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak. Tesla CEO’su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss’ten Gene Simmons ve ünlü hiphop’çı Snoop Dogg'un art arda hakkında Twitter paylaşımları yaptığı Dogecoin de, yeniden tırmandığı ilk 10 arasında tutundu.

Son 24 saat içinde 38,506 dolar ve 47,131 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 20.97 artışla 46,426.57 dolara tırmanırken, birimin haftalık kazancı da yüzde 37.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 143 milyar dolar birden tırmanış ile 719 milyar dolardan 862 milyar dolara yükseldi. Peki Bitcoin son durum nedir? Bitcoin neden yükseldi, nasıl Bitcoin alınır? BITCOIN 2021 REKORUNU İKİNCİ AY TAZELEDİ! Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte 184.18 milyar dolar birden tırmanış ile 1 trilyon 179.67 milyar dolardan, 1 trilyon 363.85 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 9 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı. Toplam 8,414 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,525 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 167 milyar dolardan, 226 milyar dolara yükseldi. "BITCOIN'DE TUHAF İŞLER DÖNÜYOR" Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin gibi kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerine ilişkin görüşünü, Pazartesi günü yineledi. Lagarde, kripto para piyasalarının en çok ilgi gören birimi Bitcoin'e ilişkin olarak, kripto varlıkların "para birimi" olmadıklarını, buna karşılık, "oldukça spekülatif varlık" olduğunu vurguladı. Lagarde, 13 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada da, Bitcoin'i "varlık" olmaktan, "para birimine" dönüştürecek bir düzenleme için uluslararası işbirliği gerektiğini vurguladı.

Katıldığı bir çevrimiçi konfaranstaki konuşmasında kripto para birimlerine ilişkin soruları yanıtlayan Lagarde, kripto paraları "tuhaf işlerin döndüğü son derece spekülatif bir yatırım aracı" diye nitelendirdi.

BITCOIN İÇİN DÜZENLEME YAPILMALI" Yapılacak uluslararası işbirliğiyle, kripto para birimlerinin suçlular tarafından "kara para aklama" işlerinde kullanılmasının önlenmesine ilişkin sorulara da yanıt bulunması gerekeceğinin altını çizdi ve ekledi: "Bir düzenleme olması gerekiyor. Bu düzenleme de, küresel düzeyde kabul edilen ve uygulanan bir uygulama olmalı; eğer olmazsa, başka bir tarafta oluşan açık kullanılacaktır." 9 ŞUBAT 2021 BITCOIN VE KRİPTO PARA BORSASI İLK 10 KRİPTO PARA/ BITCOIN NEDİR? 2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin (sembolü: ₿, kısaltma: BTC) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan ve merkezsiz olan ilk kripto paradır.

Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.

Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.

Peki Bitcoin'e yatırım yapma işlemi nasıl olur? Bitcoin al-sat nasıl yapılır?

BITCOIN HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR? "Bitcoin nasıl alınır" sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Bitcoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Bitcoin nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz. Peki Bitcoin al- sat nasıl yapılır?

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR? Bitcoin'in yükselişinin Tesla CEO’su Elon Musk’ın dile getirmesiyle birlikte arttığını düşünen yatırımcılar, Bitcoin'in Musk'ın desteğinin öncesinde de önemli ölçüde sıçradığını düşünüyor. Analistlerin açıklamalarına göre Bitcoin'in yükselmesinin nedenlerinden birisi de kurumsal şirketlerin yüklü miktarda Bitcoin alması ile talebin artması. Örneğin, geçtiğimiz yıl ABD merkezli bir yazılım şirketi olan MicroStrategy, tek başına 40 bin 824 Bitcoin satın alarak fiyatların artmasına etki etti. Paypal gibi küresel ödeme devleri kripto para alım ve satım hizmetlerine başlayınca Bitcoin daha fazla vatandaş tarafından tercih edilir oldu. Dünyada yaklaşık olarak 300 milyon kullanıcısı olan Paypal'ın Bitcoin'e talebin artmasında katkısı oldukça fazla. Bitcoin'in yükselmesinin nedenlerinden birisi de sınırlı sayıda olmasıdır. Günde sadece 900 adet üretilen Bitcoin satın alınırken daha fazla alınmıyor ve bu rakamın üstüne çıkmak neredeyse imkansız. Buna bağlı olarak arz sınırlı olunca ve talep e-artınca Bitcoin fiyatları da artıyor.