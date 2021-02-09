FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin'den tarihi rekor: Bitcoin 47 bin doların üzerini gördü! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır?

Bitcoin'den tarihi rekor: Bitcoin 47 bin doların üzerini gördü! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır?

KRİPTO PARA HABERLERİ  | 09.02.2021 09:12 | Son Güncelleme

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, "nakit varlığının esnekliğini artırarak, çeşitlendirmek ve getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasının ardından, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli Bitcoin, yüzde 20'den çok artışla 47,131.35 dolar ile yeni tarihi yüksek düzeyi gördü. Peki Bitcoin son durum nedir? Bitcoin neden yükseldi, nasıl Bitcoin alınır?

Bitcoin'den tarihi rekor: Bitcoin 47 bin doların üzerini gördü! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır?

Şirketin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamaya göre, şirket bir sonraki aşamada, araç satışlarında da Bitcoin kabul etmeye başlayacak. Tesla CEO’su Elon Musk, ünlü rock grubu Kiss’ten Gene Simmons ve ünlü hiphop’çı Snoop Dogg'un art arda hakkında Twitter paylaşımları yaptığı Dogecoin de, yeniden tırmandığı ilk 10 arasında tutundu.
Son 24 saat içinde 38,506 dolar ve 47,131 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 20.97 artışla 46,426.57 dolara tırmanırken, birimin haftalık kazancı da yüzde 37.69 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 143 milyar dolar birden tırmanış ile 719 milyar dolardan 862 milyar dolara yükseldi. Peki Bitcoin son durum nedir? Bitcoin neden yükseldi, nasıl Bitcoin alınır?

BITCOIN 2021 REKORUNU İKİNCİ AY TAZELEDİ!

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte 184.18 milyar dolar birden tırmanış ile 1 trilyon 179.67 milyar dolardan, 1 trilyon 363.85 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 9 birimin değeri düşerken, düşenlerden bir birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,414 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,525 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63.3'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 167 milyar dolardan, 226 milyar dolara yükseldi.

"BITCOIN'DE TUHAF İŞLER DÖNÜYOR"

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Bitcoin gibi kripto varlıklara yeni bir düzenleme getirmeyi düşündüklerine ilişkin görüşünü, Pazartesi günü yineledi.

Lagarde, kripto para piyasalarının en çok ilgi gören birimi Bitcoin'e ilişkin olarak, kripto varlıkların "para birimi" olmadıklarını, buna karşılık, "oldukça spekülatif varlık" olduğunu vurguladı.

Lagarde, 13 Ocak'ta yaptığı bir açıklamada da, Bitcoin'i "varlık" olmaktan, "para birimine" dönüştürecek bir düzenleme için uluslararası işbirliği gerektiğini vurguladı.
Katıldığı bir çevrimiçi konfaranstaki konuşmasında kripto para birimlerine ilişkin soruları yanıtlayan Lagarde, kripto paraları "tuhaf işlerin döndüğü son derece spekülatif bir yatırım aracı" diye nitelendirdi.

BITCOIN İÇİN DÜZENLEME YAPILMALI"

Yapılacak uluslararası işbirliğiyle, kripto para birimlerinin suçlular tarafından "kara para aklama" işlerinde kullanılmasının önlenmesine ilişkin sorulara da yanıt bulunması gerekeceğinin altını çizdi ve ekledi:

"Bir düzenleme olması gerekiyor. Bu düzenleme de, küresel düzeyde kabul edilen ve uygulanan bir uygulama olmalı; eğer olmazsa, başka bir tarafta oluşan açık kullanılacaktır."

9 ŞUBAT 2021 BITCOIN VE KRİPTO PARA BORSASI İLK 10

kripto 9 şubat

KRİPTO PARA/ BITCOIN NEDİR?

2009 yılında Satoshi Nakamoto tarafından oluşturulan Bitcoin (sembolü: ₿, kısaltma: BTC) herhangi bir resmi kuruluş ile bağı olmayan ve merkezsiz olan ilk kripto paradır.
Kripto para, işlemleri güvenceye almak için kriptografi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite alternatif bir değişim aracı olarak tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. Kripto paralar bir nevi dijital döviz, alternatif döviz ve sanal döviz’dir.
Kripto para ne herhangi bir devletin üretmiş olduğu bir para birimi değildir. Merkezsiz çalışan kripto paralar bu yüzden herhangi bir bankaya bağlı olarak çalışmaz. Kripto para herhangi bir şahıs tarafından yönetilmez. Taklidi imkansız olan kripto paranın takası da mümkün değildir. Fiziki bir nesne olmadığı için kazanılmaz.
Peki Bitcoin'e yatırım yapma işlemi nasıl olur? Bitcoin al-sat nasıl yapılır?

BITCOIN HESABI NASIL, NEREDEN AÇILIR?

"Bitcoin nasıl alınır" sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Bitcoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Bitcoin nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz. Peki Bitcoin al- sat nasıl yapılır?

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Bitcoin'in yükselişinin Tesla CEO’su Elon Musk’ın dile getirmesiyle birlikte arttığını düşünen yatırımcılar, Bitcoin'in Musk'ın desteğinin öncesinde de önemli ölçüde sıçradığını düşünüyor. Analistlerin açıklamalarına göre Bitcoin'in yükselmesinin nedenlerinden birisi de kurumsal şirketlerin yüklü miktarda Bitcoin alması ile talebin artması. Örneğin, geçtiğimiz yıl ABD merkezli bir yazılım şirketi olan MicroStrategy, tek başına 40 bin 824 Bitcoin satın alarak fiyatların artmasına etki etti.

Paypal gibi küresel ödeme devleri kripto para alım ve satım hizmetlerine başlayınca Bitcoin daha fazla vatandaş tarafından tercih edilir oldu. Dünyada yaklaşık olarak 300 milyon kullanıcısı olan Paypal'ın Bitcoin'e talebin artmasında katkısı oldukça fazla.

Bitcoin'in yükselmesinin nedenlerinden birisi de sınırlı sayıda olmasıdır. Günde sadece 900 adet üretilen Bitcoin satın alınırken daha fazla alınmıyor ve bu rakamın üstüne çıkmak neredeyse imkansız. Buna bağlı olarak arz sınırlı olunca ve talep e-artınca Bitcoin fiyatları da artıyor.

BITCOIN NASIL ALINIR, NASIL YATIRIM YAPILIR?

Yukarıda belirttiğimiz gibi yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Bitcoin alabilirsiniz. Bitcoin al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar BTC alıp bekleyebilirisiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında BTC'de satın alabilirsiniz. Örneğin, BTC 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Kripto para Bitcoin (BTC): Bitcoin nedir, nasıl alınır?Kripto para Bitcoin (BTC): Bitcoin nedir, nasıl alınır?
Saanen keçisi yetiştiriciliği kârlı mı?Saanen keçisi yetiştiriciliği kârlı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı
Korkutan haber: Bir ile daha sıçradı
Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti
Çukur sosyal medyayı salladı! Final sahnesiyle şoke etti
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün hesaplarda!
Altın yükselişe geçti!
Altın yükselişe geçti!
Altın ne zaman yükselecek?
Altın ne zaman yükselecek?
Dogecoin nedir, nasıl alınır?
Dogecoin nedir, nasıl alınır?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Analistten gram altın için 395 TL yorumu!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın tüm zamanların rekorunu kırabilir
Altın üretimi uçuşa geçecek
Altın üretimi uçuşa geçecek
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
4 farklı uzman altın beklentisini açıkladı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kripto para Bitcoin (BTC): Bitcoin nedir, nasıl alınır? Bitcoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?
Kripto para Bitcoin (BTC): Bitcoin nedir, nasıl alınır?
Kripto para Dogecoin (DOGE): Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin'e nasıl yatırım yapılır, nereden alınır?
Dogecoin nedir, nasıl alınır?
Alo Fetva -190 cevapladı: Bitcoin caiz midir, değil midir? Kripto paraya yatırım yapmak dinen caiz mi?
Alo Fetva cevapladı: Bitcoin caiz midir, değil midir?
Dogecoin artışa devam ediyor: Dogecoin'den bir haftada yüzde 91 kazanç! Bitcoin'de son durum nedir?
Dogecoin'den bir haftada yüzde 91 kazanç!
Bitcoin ne kadar oldu? 39,000 dolar sınırını aştı! Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin yükselecek mi?
Bitcoin 39,000 dolar sınırını da aştı
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı piyasaları hareketlendirdi, hızla yükselişe geçti
Elon Musk'ın Bitcoin paylaşımı olay oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.