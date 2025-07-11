Bitcoin'den tüm zamanların rekoru geldi! O seviyeyi aştı

Kripto piyasası ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikasının artçı şokundan kurtulmaya devam ediyor. Bir yandan da kripto borsası, küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve zayıflayan ABD doları nedeniyle yükselişini sürdürüyor.

BİTCOİN'DEN TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Bitcoin, bugün 116 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiği ifade ediliyor.

Analistler, Bitcoin'deki bu yükselişi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitme olasılığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu politikalarına bağlıyor. Trump'ın "Trump Media and Technology Group" adlı şirketinin Bitcoin rezervi oluşturmak amacıyla 2,5 milyar dolar fon toplamayı planlaması, piyasalarda olumlu bir hava estiriyor. Bu gelişmeler, Bitcoin'in 2025 yılı itibarıyla 116.565 dolara ulaşmasına katkı sağladı. Piyasa uzmanları, bu seviyenin kalıcı olup olmayacağını ve olası düzeltmelerin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.