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Bitcoin'den tüm zamanların rekoru geldi! O seviyeyi aştı

Fed’in faiz indirimi beklentileri ve Trump’ın kriptoya yönelik pozitif tutumu kripto borsasını olumlu etkiledi. Bitcoin, 116 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Analistler, Trump'ın kriptoya olumlu yaklaşması ile beraber şirketlerin de kriptoya yaptırım yaptıklarını ifade ediyor.

Bitcoin'den tüm zamanların rekoru geldi! O seviyeyi aştı
Ezgi Sivritepe

Kripto piyasası ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifesi politikasının artçı şokundan kurtulmaya devam ediyor. Bir yandan da kripto borsası, küresel faiz indirimlerine yönelik beklentiler ve zayıflayan ABD doları nedeniyle yükselişini sürdürüyor.

Bitcoin den tüm zamanların rekoru geldi! O seviyeyi aştı 1

BİTCOİN'DEN TÜM ZAMANLARIN REKORU GELDİ

Bitcoin, bugün 116 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bitcoin den tüm zamanların rekoru geldi! O seviyeyi aştı 2

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl içinde faiz indirimleri yapacağına yönelik beklentilerin arttığını, küresel piyasalarda risk iştahının yükseldiği ifade ediliyor.

Bitcoin den tüm zamanların rekoru geldi! O seviyeyi aştı 3

Analistler, Bitcoin'deki bu yükselişi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gitme olasılığı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto dostu politikalarına bağlıyor. Trump'ın "Trump Media and Technology Group" adlı şirketinin Bitcoin rezervi oluşturmak amacıyla 2,5 milyar dolar fon toplamayı planlaması, piyasalarda olumlu bir hava estiriyor. Bu gelişmeler, Bitcoin'in 2025 yılı itibarıyla 116.565 dolara ulaşmasına katkı sağladı. Piyasa uzmanları, bu seviyenin kalıcı olup olmayacağını ve olası düzeltmelerin nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor.

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