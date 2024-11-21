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Bitcoin'den yeni rekor! 97 bin doları aştı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 09:25
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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın kripto para borsasına sıcak bakması ile Bitcoin rekor üstüne rekor kırıyor. Yıl başından beri yüzde 128 oranında yükselen Bitcoin bugün 97 bin dolar bandını da aştı.

Bitcoin'den yeni rekor! 97 bin doları aştı

5 Kasım ABD seçimlerinde Donald Trump'ın başkanlığı koltuğuna oturması ile kripto para borsası rekor üstüne rekor kırmıştı. Rekorlarına devam eden Bitcoin'den bugün yeni bir hamle daha geldi. Bitcoin 97 bin dolar barajını geçti.

Trump kampanya sürecinde stratejik bir Bitcoin stoku oluşturmak ve dijital varlıklara olumlu bakan düzenleyiciler atamak da dahil olmak üzere ABD'yi dijital varlık endüstrisinin merkezine yerleştirme sözü verdi.

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YÜZDE 128 YÜKSELDİ

Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 128 yükseldi.

IG Australia Pty Piyasa Analisti Tony Sycamorei "100.000 dolar sınırına yaklaşırken her şeyin yolunda gideceğinden emin olmasam da, talep doymak bilmez görünüyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin kripto borsaları
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