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Bitcoin en yüksek seviyesini gördü (26 Ağustos 2024)

MynetX MynetX
26.08.2024 11:29
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abd Merkez Başkanı Jerome Powell, para politikasında güvercin mesajlar vermesi sonucu piyasalarda yumuşak bir seyir var. Kripto para piyasasında ise faiz indirimi mesajı sonrası pozitif bir seyir hakim. Bitcoin 65 bin doları test ederken, Ethereum 2 bin 800 doların üzerini gördü.

Bitcoin en yüksek seviyesini gördü (26 Ağustos 2024)

Kripto para piyasaları ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın geçen haftaki açıklamalarının ardından yükselişe geçti.

Fed Başkanı Powell, para politikasında ayarlama yapmanın zamanının geldiğini belirterek güvercin mesajlar verdi. Faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızının verilere bağlı olacağını belirten Powell, enflasyonda yukarı yönlü risklerin azaldığını ifade etti.

Powell'ın açıklamaları faiz indirimi beklentileri güçlendirdi. Para piyasasında Fed'in yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi fiyatlanıyor.

Piyasalarda 18 Eylül'deki politika toplantısında 25 baz puanlık faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor. 50 baz puan büyüklüğünde indirim için yüzde 38 olasılık veriliyor.

EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ!

Bitcoin, bugün 65 bin doların üzerini test etti ve yaklaşık 3 haftanın en yüksek seviyesini gördü. Ethereum ise 2 bin 800 doları aştı.

Cuma gününden bu yana yüzde 8'e yakın yükseliş kaydeden Bitcoin, saat 9.50 itibarıyla 63 bin 808 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Ethereum 2 bin 735 dolardan işlem gördü.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
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