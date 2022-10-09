Oldukça hareketli olan kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı sürekli olarak değişiyor. Son dönemlerde FED tarafından art arda gelen faiz artırımı hamlesi doların güçlenmesine ve paranın kriptodan çıkmasına neden oldu. Böylece Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi varlıklarda değer kaybı meydana geldi. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 9 Ekim Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kaç dolar oldu? İşte merak edilenler...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 9 Ekim sabah saatleri itibarıyla 19 bin 400 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum bin 316 dolar seviyesinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

En çok değer kaybeden varlıklardan biri olan Dogecoin 0.06 dolar oldu.

