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Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 9 Ekim Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kaç dolar oldu?

09.10.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto paralar binlerce kişinin ilgi odağında yer alıyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi geçtiğimiz yıl büyük yükseliş kaydeden varlıklar aynı performansı 2022 yılında gösteremedi. Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin'in güncel fiyatı sorgulanıyor. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 9 Ekim Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kaç dolar oldu? İşte merak edilenler...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 9 Ekim Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kaç dolar oldu?

Oldukça hareketli olan kripto para piyasasında Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatı sürekli olarak değişiyor. Son dönemlerde FED tarafından art arda gelen faiz artırımı hamlesi doların güçlenmesine ve paranın kriptodan çıkmasına neden oldu. Böylece Bitcoin, Ethereum, Dogecoin gibi varlıklarda değer kaybı meydana geldi. Peki Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 9 Ekim Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kaç dolar oldu? İşte merak edilenler...

Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ne kadar? 9 Ekim Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin kaç dolar oldu?

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 9 Ekim sabah saatleri itibarıyla 19 bin 400 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum bin 316 dolar seviyesinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR?

En çok değer kaybeden varlıklardan biri olan Dogecoin 0.06 dolar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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