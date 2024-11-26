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Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 93 bin doların altına geriledi

26.11.2024 14:40
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Trump'ın başkan seçilmesi ile kripto para olan Bitcoin'de rekor üstüne rekor görülmüştü. Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yatırımcıların önemli kar satışlarının etkisiyle 93 bin doların altında düştü.

Bitcoin'in fiyatı kar satışlarıyla 93 bin doların altına geriledi

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 5,41 azalarak 3 trilyon 200 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yatırımcıların kar alımlarıyla yüzde 5’ten fazla düşerek 93 bin doların altına indi.

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BİTCOİN'DEKİ DÜŞÜŞ YÜZDE 7'Yİ AŞTI

92 bin 963 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kazancı ise yüzde 1,30’a geriledi. Tüm zamanların en yüksek seviyesini 99 bin 588 dolarla 22 Kasım'da kaydeden Bitcoin'in fiyatında 4 gündeki düşüş yüzde 7’yi aştı. Son haftalarda Donald Trump'ın yönetimi altında daha dostane bir düzenleyici ortam söz konusu yükselişte etkili olmuştu.

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ETHEREUM DEĞER KAYBETTİ

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek 3 bin 350 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın göreve geldiği ilk gün Meksika ve Kanada'dan gelen tüm mallara ithalat vergisi ve Çin'den gelen mallara ek gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından yatırımcıların risk iştahının azaldığını belirterek, bu durumun kripto para piyasalarına da yansıdığını ifade etti.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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bitcoin Ethereum
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