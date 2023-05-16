Bitcoin kaç dolar? Bitcoin kaç TL? 16 Mayıs 2023 Ethereum, Dogecoin, Ripple, BTC fiyatları!

Bitcoin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para birimlerini de etkiliyor. Öte yandan Dolar/TL kuru alış fiyatı 19.6813 liradan, satış fiyatı ise 19.6918 liradan işlem görüyor. Yüzde 0.2'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 21.4059 TL'den yapan euro şu anda 21.3985 TL alış ve 21.4135 TL satış fiyatına sahip. Birçok kişi arama motorlarında "16 Mayıs 2023 Bitcoin kaç dolar, kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 16 Mayıs 2023 Salı günü Ethereum, Dogecoin, Ripple, Bitcoin fiyatlarında son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 16 MAYIS 2023 SALI

Bitcoin bugün558.563,23 TL alış, 558.563,03 TL satış fiyatından işlem görüyor

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin bugün yüzde 0,70 düşüşle 27.114,72 dolar alış, 27.114,71 dolar satış fiyatından işlem görüyor

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 16 Mayıs günü yüzde 0,66 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.813,6800 , satış fiyatı ise 1.813,6700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 16 MAYIS 2023 SALI

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 37.361,8080 , satış fiyatı ise 37.361,6020 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 1,20 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0787 Dolar, satış fiyatı 0,0787 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 16 MAYIS 2023 SALI

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,4813 satış fiyatı ise 1,4811 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 16 Mayıs günü günü yüzde 0,58 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4261 dolar, satış fiyatı ise 0,4260 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 16 MAYIS 2023 SALI

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,7777 TL, satış fiyatı ise 8,7756 TL oldu.



