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Bitcoin ne kadar? 13 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda ani yükseliş!

13.01.2023 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi revaçta kripto paralarda ani artış görüldü. 2021'de piyasaya giren ve zararda olan kripto para yatırımcılarını güldüren yükseliş sonrası Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın güncel değeri araştırılmaya başlandı. Peki Bitcoin ne kadar? 13 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar? 13 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda ani yükseliş!

Birçok kripto para 2021'de boğa sezonunu yaşadı. Hızla yükselen kripto para piyasası 2022 yılını ise kayıpla kapattı. Son olarak 15 bin 500 dolar seviyesine kadar gerileyen Bitcoin ve değer kaybeden birçok kripto para, geçtiğimiz günü yükselişle kapattı. Peki Bitcoin ne kadar? 13 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bitcoin ne kadar? 13 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda ani yükseliş!

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin 18 bin 800 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Zirve olarak 4 bin 800 dolar seviyelerine kadar ulaşan ve geçtiğimiz yılı değer kaybıyla kapatan Ethereum 900 dolara kadar gerilemişti. Son yükseliş ile bin 400 dolar seviyelerinde işlem görmeye başladı.

Bitcoin ne kadar? 13 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto paralarda ani yükseliş!

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler dijital varlıkların başında gelen Dogecoin 0.80 cent oldu.

RİPPLE NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde 0.29 cent seviyelerine kadar gerileyen Ripple 0.37 cente ulaştı.

MİLYARDER YATIRIMCIDAN BİTCOİN PAYLAŞIMI

Kripto para açıklamalarıyla bilinen Milyarder Michael Saylor, Bitcoin'in son yükselişinin ardından, "Bitcoin şifrelenmiş bir enerji duvarının arkasında daha akıllı, daha hızlı ve daha güçlü büyüyor." paylaşımını yaptı.

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