Bitcoin ne kadar? 14 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasalarında güncel fiyatlar merak ediliyor. Son dönemlerin sıklıkla kullanılan yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "14 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...

BİTCOİN KAÇ TL? 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Kripto para piyasalarında son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Bitcoin 14 Eylül Çarşamba günü 397.877,76 TL alış, 397.869,12 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

14 Eylül Çarşamba günü Bitcoin'in alış fiyatı 21.635,55 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 21.635,08 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.764,8200 Dolar, satış fiyatı ise 1.764,8100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

14 Eylül Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 32.455,0398 TL, satış fiyatı 32.454,8559 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0639 Dolar, satış fiyatı 0,0639 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 14 EYLÜL ÇARŞAMBA

14 Eylül Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,1749 TL, satış fiyatı ise 1,1748 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3554 Dolar, satış fiyatı ise 0,3553 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 14 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,5358 TL, satış fiyatı ise 6,5340 TL'den işlem görüyor.



