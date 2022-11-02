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Bitcoin ne kadar? 2 Kasım 2022 FED faiz kararı öncesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar?

02.11.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 Kasım 2022 FED faiz kararı öncesi Bitcoin ne kadar, sorusunun yanıtı ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. FED faiz kararının, bugün saat 21.00'da açıklanması bekleniyor. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları...

Bitcoin ne kadar? 2 Kasım 2022 FED faiz kararı öncesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar?

Bitcoin ile ilgili son dakika gelişmeleri ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralarda son durum FED faiz kararı öncesi 2 Kasım 2022 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Bugün gerçekleştirilecek olan toplantı sonrası FED faiz kararı açıklanacak. Peki, Bitcoin ne kadar? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'da son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin bugün 383.468,52 TL alış, 383.464,03 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 0,12 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 20.522,80 Bitcoin'in satış fiyatı 20.522,56 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 2 Kasım Çarşamba günü yüzde 0,01 artış gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.589,9400, satış fiyatı ise 1.589,9300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 29.708,0289, satış fiyatı ise 29.707,8421 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 1,41 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,1437 Dolar, satış fiyatı 0,1437 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 2,6845 satış fiyatı ise 2,6843 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 2 Kasım Çarşamba günü günü yüzde 0,57 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,4610 dolar, satış fiyatı ise 0,4609 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 2 KASIM 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 8,6138 TL, satış fiyatı ise 8,6119 TL oldu.

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