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Bitcoin ne kadar? 28 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

28.09.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyenler dolar ve TL alım satım fiyatlarını arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Bitcoin ne kadar? 28 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ne kadar? 28 Ağustos Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son dönemlerin sıklıkla tercih edilen yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen kişiler "Bitcoin ne kadar?", "28 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. BTC de dahil olmak üzere Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BİTCOİN KAÇ TL? 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin bugün 348.931,71 TL alış, 348.923,53 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri bugün yüzde 6,40 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 18.771,88 Bitcoin'in satış fiyatı 18.771,44 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 28 Eylül Çarşamba günü yüzde 6,99 düşüş gösterdi. Ethereum'un alış fiyatı 1.284,4700 , satış fiyatı ise 1.284,4600 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ethereum'un alış fiyatı 23.875,7284 , satış fiyatı ise 23.875,5425 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri bugün yüzde 4,52 düşüş gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0595 Dolar, satış fiyatı 0,0594 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Dogecoin alış fiyatı 1,1051 satış fiyatı ise 1,1049 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 28 Eylül Çarşamba günü günü yüzde 10,13 düşüş gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,4277 dolar, satış fiyatı ise 0,4276 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 7,9501 TL, satış fiyatı ise 7,9482 TL oldu.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin ripple
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