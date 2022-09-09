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Bitcoin ne kadar? 9 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

09.09.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve güncel fiyatlar merak ediliyor. Son dönemlerin popüler yatırım araçlarından biri olan kripto para piyasasına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Bitcoin ne kadar?", "9 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte BTC, Ethereum, Dogecoin ve Ripple güncel fiyatları...

Bitcoin ne kadar? 9 Eylül 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu?

Bitcoin ve kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 9 Eylül Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple'ın dolar ve TL alış satış fiyatı vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bitcoin ne kadar? 9 Eylül Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple kaç dolar/TL oldu? İşte kripto paralarda son durum...

BİTCOİN KAÇ TL? 9 EYLÜL 2022 CUMA

Kripto para piyasalarında dün yaşanan hareketlilikten sonra bugünkü değişimler merak edildi.

Bitcoin 9 Eylül Cuma günü 378.785,73 TL alış, 378.777,10 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

9 Eylül Cuma günü Bitcoin'in alış fiyatı 20.647,90 Dolar, Bitcoin'in satış fiyatı 20.647,43 Dolar oldu.

bitcoin

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un alış fiyatı 1.709,5000 Dolar, satış fiyatı ise 1.709,4900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 9 EYLÜL 2022 CUMA

9 Eylül Cuma günü Ethereum'un alış fiyatı 31.360,7775 TL, satış fiyatı 31.360,5941 TL oldu.

Ethereum-nedir

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0632 Dolar, satış fiyatı 0,0632 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 9 EYLÜL CUMA

9 Eylül Cuma günü Dogecoin alış fiyatı 1,1596 TL, satış fiyatı ise 1,1594 TL oldu.

dogecoin

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple alış fiyatı 0,3499 Dolar, satış fiyatı ise 0,3498 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 9 EYLÜL 2022 CUMA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,4189 TL, satış fiyatı ise 6,4171 TL'den işlem görüyor.

ripple

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