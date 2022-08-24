24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Bitcoin güncel fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...
Bitcoin 24 Ağustos Çarşamba günü 388.979,68 TL alış, 388.972,40 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 24 Ağustos Çarşamba günü yüzde 0,91 azaldı. Bitcoin'in alış fiyatı 21.372,51 Bitcoin'in satış fiyatı 21.372,11 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 24 Ağustos Çarşamba günü yüzde 1,87 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.629,3400 , satış fiyatı ise 1.629,3300 Dolar oldu.
24 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 29.653,9880 TL, satış fiyatı 29.653,8060 TL oldu.
Dogecoin'in değeri 24 Ağustos Çarşamba günü yüzde 0,12 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0678 Dolar, satış fiyatı 0,0678 Dolar oldu.
24 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,2341, satış fiyatı ise 1,2340 TL oldu.
Ripple'ın değeri 24 Ağustos Çarşamba günü yüzde1,69 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3427 dolar, satış fiyatı ise 0,3426 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,2371 TL, satış fiyatı ise 6,2353 TL oldu.
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