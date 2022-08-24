24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Bitcoin güncel fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? 24 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

BİTCOİN KAÇ TL? 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bitcoin 24 Ağustos Çarşamba günü 388.979,68 TL alış, 388.972,40 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 24 Ağustos Çarşamba günü yüzde 0,91 azaldı. Bitcoin'in alış fiyatı 21.372,51 Bitcoin'in satış fiyatı 21.372,11 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 24 Ağustos Çarşamba günü yüzde 1,87 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.629,3400 , satış fiyatı ise 1.629,3300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

24 Ağustos Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 29.653,9880 TL, satış fiyatı 29.653,8060 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 24 Ağustos Çarşamba günü yüzde 0,12 arttı. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0678 Dolar, satış fiyatı 0,0678 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

24 Ağustos Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,2341, satış fiyatı ise 1,2340 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 24 Ağustos Çarşamba günü yüzde1,69 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3427 dolar, satış fiyatı ise 0,3426 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,2371 TL, satış fiyatı ise 6,2353 TL oldu.

