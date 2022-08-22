Bitcoin ne kadar oldu? 22 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

Bitcoin ve kripto para piyasaları 22 Ağustos Pazartesi günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki 22 Ağustos Pazartesi Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...
Bitcoin 22 Ağustos Pazartesi günü 391.026,89 TL alış, 391.020,51 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bitcoin'in değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 1,20 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 21.461,41 Bitcoin'in satış fiyatı 21.461,06 Dolar oldu.
Ethereum'un değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 1,30 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.603,5000, satış fiyatı ise 1.603,4900 Dolar oldu.
22 Ağustos Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 29.215,7700 TL, satış fiyatı 29.215,5878 TL oldu.
Dogecoin'in değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 0,23 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0684 Dolar, satış fiyatı 0,0684 Dolar oldu.
22 Ağustos Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,2468, satış fiyatı ise 1,2466 TL oldu.
Ripple'ın değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 0,77 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3399 dolar, satış fiyatı ise 0,3398 dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,1930 TL, satış fiyatı ise 6,1912 TL oldu.
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