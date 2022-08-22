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Bitcoin ne kadar oldu? 22 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

22.08.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitcoin ve Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto para piyasaları ile ilgili son dakika gelişmeleri 22 Ağustos Pazartesi günü, yani haftanın ilk gününde de hem vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette Ethereum, Dogecoin, Ripple gibi kripto paralar ile ilgili araştırma yapıyor. Peki Bitcoin (BTC) ne kadar, kaç dolar? İşte 22 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

Bitcoin ne kadar oldu? 22 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

Bitcoin ve kripto para piyasaları 22 Ağustos Pazartesi günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki 22 Ağustos Pazartesi Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 22 Ağustos Pazartesi günü 391.026,89 TL alış, 391.020,51 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 1,20 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 21.461,41 Bitcoin'in satış fiyatı 21.461,06 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 1,30 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.603,5000, satış fiyatı ise 1.603,4900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

22 Ağustos Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 29.215,7700 TL, satış fiyatı 29.215,5878 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 0,23 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0684 Dolar, satış fiyatı 0,0684 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

22 Ağustos Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,2468, satış fiyatı ise 1,2466 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 0,77 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3399 dolar, satış fiyatı ise 0,3398 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,1930 TL, satış fiyatı ise 6,1912 TL oldu.

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