Bitcoin ne kadar oldu? 22 Ağustos 2022 Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatı...

Bitcoin ve kripto para piyasaları 22 Ağustos Pazartesi günü de hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette kripto para piyasalarına ilişkin araştırma yapıyor. Peki 22 Ağustos Pazartesi Bitcoin ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin ne kadar oldu? Detaylar haberimizde...

BİTCOİN KAÇ TL? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Bitcoin 22 Ağustos Pazartesi günü 391.026,89 TL alış, 391.020,51 TL satış fiyatından işlem görüyor.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 1,20 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 21.461,41 Bitcoin'in satış fiyatı 21.461,06 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 1,30 yükseldi. Ethereum'un alış fiyatı 1.603,5000, satış fiyatı ise 1.603,4900 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

22 Ağustos Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 29.215,7700 TL, satış fiyatı 29.215,5878 TL oldu.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 0,23 düştü. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0684 Dolar, satış fiyatı 0,0684 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

22 Ağustos Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,2468, satış fiyatı ise 1,2466 TL oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 22 Ağustos Pazartesi günü yüzde 0,77 artış gösterdi. Ripple alış fiyatı 0,3399 dolar, satış fiyatı ise 0,3398 dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,1930 TL, satış fiyatı ise 6,1912 TL oldu.

