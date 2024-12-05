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Bitcoin rüzgarı arkasına aldı, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı... Trump açıkladı kripto uçtu! (5 Aralık Bitcoin ve Ethereum fiyatı)

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.12.2024 06:31
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Bitcoin'den rekor üstüne rekor geldi. ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından tırmanışa geçen kripto para piyasasının değeri bir günde yaklaşık yüzde 2,8 arttı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 7'den fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı. Yüzde 5,8 değer kazanan Ethereum ise 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı. İşte Bitcoin ve Ethereum'da 5 Aralık fiyatları ve son durum...

Bitcoin rüzgarı arkasına aldı, ilk kez 100 bin dolar sınırını aştı... Trump açıkladı kripto uçtu! (5 Aralık Bitcoin ve Ethereum fiyatı)

Kripto para piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken "Bitcoin ne kadar oldu?" ve "Ethereum fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt aranıyor. ABD'deki başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından rüzgarı arkasına alan ve tırmanışa geçen Bitcoin'den rekor üstüne rekor geldi. Ethereum adeta fırladı. Son 24 saatte tarihi yükselişe geçen Bitcoin'in fiyatı, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kripto paralara ilişkin ılımlı düzenlemeler yapacağına yönelik iyimserlikle ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

BITCOIN SON 24 SAATTA YÜZDE 7'DEN FAZLA ARTTI

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 2,8 artarak 3 trilyon 600 milyar doları geçti.

İLK DEFA 100 BİN DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 7'den fazla artarak ilk defa 100 bin doların üzerine çıktı.

BIT

TSİ 06.45 itibarıyla 102 bin 810 dolardan işlem gören Bitcoin'in, haftalık değer kazancı ise yüzde 5,36'ya yükseldi.

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Böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

"GEZEGENİN KRİPTO BAŞKENTİ" VAADİ

Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.

TRUMP

Analistler, kripto endüstrisine yaklaşımı tepki çeken ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in görevi bırakacağını açıklamasının da kripto para piyasasında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

5 KASIM'DAN BERİ YÜZDE 45 DEĞER KAZANDI

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden bu yana Bitcoin yüzde 45'in üzerinde değer kazanmış oldu.

ETHEREUM DA TIRMANDI

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,8 değer kazanarak 3 bin 860 dolar seviyesine çıktı.

ETHER

BTC’DE YENİ HEDEF

Analistler, Trump’ın ABD başkanı seçilmesinin ardından kripto para piyasalarının ciddi anlamda itibar kazandığını belirterek, “Son 2 haftalık süreçte kabaca 90-100 bin dolar aralığında dalgalanan BTC fiyatı, bu bandı aştı. Şimdi teknik olarak ilk etapta 110 bin dolara kadar ivmelenebilir. Son gelen pozitif haberler de bu sürece destek olabilir. Kısa vadede 100 bin dolar artık önemli bir destek olarak öne çıkıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para
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