Bitcoin son durum: Bitcoin 48 bin doları geçti! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin nereden ve nasıl alınır?

Bitcoin neden yükseliyor sorusu gündem oldu. Bitcoin'in yükselmesinin sebebi büyük kurumsal şirketlerin de desteğini görmesiyle birlikte oldu. Son 24 saat içinde 44,482.17 ve 48,745.73 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.33 artışla 47,166.83 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.47 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolarlık artışla 831 milyar dolardan 878 milyar dolara yükseldi. İşte Bitcoin'de son durum!

BITCOIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 70 milyar dolar artışla 1 trilyon 365.68 milyar dolardan, 1 trilyon 425.37 milyar dolara tırmandı.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,436 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,732 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 187 milyar dolardan, 204 milyar dolara yükseldi.