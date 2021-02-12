Bitcoin son durum: Bitcoin 48 bin doları geçti! Bitcoin neden yükseliyor? Bitcoin nereden ve nasıl alınır?

Bitcoin neden yükseliyor sorusu gündem oldu. Bitcoin'in yükselmesinin sebebi büyük kurumsal şirketlerin de desteğini görmesiyle birlikte oldu. Son 24 saat içinde 44,482.17 ve 48,745.73 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 5.33 artışla 47,166.83 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 26.47 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 47 milyar dolarlık artışla 831 milyar dolardan 878 milyar dolara yükseldi. İşte Bitcoin'de son durum!
Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 70 milyar dolar artışla 1 trilyon 365.68 milyar dolardan, 1 trilyon 425.37 milyar dolara tırmandı.
Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 29 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birim arasındaydı.
Toplam 8,436 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,732 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.6'sını Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 187 milyar dolardan, 204 milyar dolara yükseldi.
Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Mastercard’dan kripto para adımı atıldı" başlıklı analizinde, şöyle dedi:
"Firma, yıl içinde hizmet verdiği işletmelere ödemelerinde kullanmaları için kripto para sistemi entegrasyonu yapmayı planlıyor. Resmi web sayfasında yer alan açıklamaya göre, yılın ilerleyen aylarında belirlenen kripto para birimlerinin Mastercard’ta destekleneceği bildirildi.
"Twitter Bitcoin’i gündemine alıyor. Twitter’ın mali işlerden sorumlu yöneticisi Ned Segal, rezervlerine Bitcoin’i katabileceklerini söyledi. Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in yine CEO’luğunu yaptığı büyük ödeme şirketi Square, geçtiğimiz yıl bilançosuna Bitcoin eklemişti.
"IOTA kendi merkezi olmayan oracle'ını yayınladı. Bu, IOTA dApp'lerin doğrulanabilir zincir dışı verileri hızlı bir şekilde almasını sağlayacaktır. IOTA oracles, mevcut pazar lideri Chainlink gibi diğer blockchain oracle platformlarıyla rekabet ediyor.
"Alman Telekom devi Deutsche Telekom Dapper Labs’in Flow blokzincirinde staking yapmaya başladı. Şirket, yakın gelecekte çok daha fazla staking yapmak istediğini belirtti. Bu, firmanın ilk kripto para atılımı değil. Şirket, daha önce Chainlink ağında node çalıştırmaya başlamıştı."
"Bitcoin nasıl alınır" sorusunun cevabı olarak, öncelikle yerli ya da yabancı kripto para borsalarının birisine başvuru oluşturmanız ve kimlik doğrulama yaparak güvenli bir şekilde kayıt oluşturmanız gerekmektedir. Kripto para borsasında kayıt ve güvenlik oldukça önemli olduğu için güvenlik ağına "yüz tanıma, kimlik onaylama, telefon numarası ve e-mail onaylama, tek bir kanaldan hesaba girip yapabilme" gibi güvenlik seviyesi hat safhada olan kripto para borsasında işlem yapılması önerilir. Güvenli bir şekilde kayıt yaptıktan sonra kripto para borsasında işlem yapmaya hazır hale gelmek için, hesabınızda yer alan cüzdan kısmında almak istediğiniz Bitcoin miktarı kadar para bulundurmanız gerekir. Bitcoin hesabınıza para aktarma işlemlerini ise cüzdan ya da benzer yerlerde paranızın bulunduğu hesap bilgilerini güvenli bir şekilde girmeniz yeterli olacaktır. Bitcoin nereden alınır sorusuna ise şöyle cevap verelim; Youtube üzerinden tanınmış ve bilinen yatırım uzmanlarının önerdiği web siteleri tercih edebilirsiniz. Peki Bitcoin al- sat nasıl yapılır?
Kripto para borsasına yeni başlayacaklara yatırım araçlarını kullandıkları takdirde az miktarda olsa komisyon aldıklarını belirtelim. Yatırım araçlarının birçoğu yatırım yapacağınız kripto paranın yüzde 'i oranında komisyon alır. Bu oran farklı yatırım araçlarına göre değişebilir. Örneğin, 100 TL'ye BTC aldığınızda yatırım aracı sizden 1 TL komisyon bedeli alacaktır. Kripto para borsasına ilk kez girenlerin yatırım yapmadan önce mutlaka yatırım araçlarının 2021 güncel komisyon oranlarını incelemelerini öneririz.
Bitcoin fiyatı bazı yatırım araçlarında farklılık gösterebilir. Bu durum yatırımcıları bazen yanıltabilir. Kripto para borsasında benzer durumlar oluşabilir. Kripto para transfer edilebilen, takas yapılabilen ve dijital cüzdanlarda saklanabilen bir para olduğu için sadece sahip olduğu kişinin insiyatifine bağlı olarak fiyatlanır ve yer değiştirir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi yerel ya da yabancı güvenli bir kripto para borsasında hesap açtıktan ve güvenli bir şekilde kayıt olduktan sonra, hesabınıza EFT, Papara ya da havale yaparak nakit aktarabilirsiniz. Aktarım işlemlerinin ardından talep ettiğiniz kadar Bitcoin alabilirsiniz. Bitcoin al- sat işlemleri yine kayıt olduğunuz yatırım aracının ana menüsünde yer almaktadır. Hesabınıza para aktarırken dikkat etmeniz gereken noktalardan birisi de aynı isim hesabından para aktarmak olacaktır. Birçok yatırım aracı size ait hesaptan para aktarılmasına onay verir. Başka bir kişinin hesabı üzerinden kripto para hesabınıza para aktarmasına izin vermeyebilir. Hesabınıza parayı yatırdıktan sonra talep ettiğiniz kadar BTC alıp bekleyebilirisiniz ya da al-sat yapabilirsiniz. Kripto para borsasında da belirlediğiniz fiyattan alış ve satış emri verebilir aynı zamanda piyasanın çok altında BTC'de satın alabilirsiniz. Örneğin, BTC 100 TL ve siz 80 TL'den alış emri verdiniz. Aynı gün 80 TL'den satış emri veren bir diğer yatırımcı ile talepleriniz eşlenerek işlem yapılabilir.
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