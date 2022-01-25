Bitcoin toparlanırken gelen kötü haber! Henüz etkilenmedi

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte 32 bin dolar seviyelerine kadar inerek 6 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yönünü yukarıya çevirdi. Pazartesi günü 33 bin doların altına gerileyen Bitcoin, piyasalardaki rüzgarın tersine dönmesiyle beraber akşam saatlerinde hızlı bir yükseliş kaydetti. Bitcoin 36 bin doların üzerine tırmandı. Bitcoin şu sıralar 35 bin 985 dolar seviyelerinde.

En büyük altcoin Ethereum da yüzde 2'lik değer kaybıyla 2.390 dolara gerilemiş durumda.

Analistler, kripto para piyasalarındaki satış baskısında Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ile Fed'in para politikasında daha hızlı sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentilerin etkili olduğunu belirtti.

BİTCOİN DÜŞECEK Mİ?

Kripto para piyasaları BTC’nin 32.900 dolar seviyelerine inmesiyle ciddi kan kaybetmişti. BTC nihayet akşam gelen olumlu haberlerle 36.500 dolara kadar dayandı. Ancak birkaç dakika önce sosyal medyaya düşen haber fiyatın yeniden aşağı sarkma ihtimalini akıllara getiriyor. Peki bu olumsuz gelişme ne? Bitcoin ve Enerji Tüketimi Dünyanın en büyük derecelendirme kuruluşlarından olan Fitch, kripto para madenciliğinin ABD Kamu enerji kuruluşlarına zorluk çıkardığını ve bunun riskli olabileceğini açıkladı.

FED TOPLANTISI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, "Çarşamba günü gerçekleşecek olan yılın ilk FOMC toplantısından faizlerde değişiklik yönünde bir karar alınması beklenmezken, çok daha önemli bir konu takip edilecek. Eski Fed Başkanı Bernanke’nin de dediği gibi para politikalarının yüzde 85’i sözlü yönlendirmeden oluşur. Bu nedenle eski karar metnine göre cümlelerdeki değişiklikler yakinen takip edilecek. ABD tahvilleri de bu yönüyle toplantı öncesi bir miktar sakinleşti ve fiyatlayabildi. Kripto paralarda ise beklenen düşüş gerçekleşti ve teknik hedefimiz 35 bin dolar seviyesi test edildi” ifadelerini kullandı.



