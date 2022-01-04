Bitcoin ve ethereum fiyatında tehlike sürüyor: Analistten kritik 2023 uyarısı!

Kasım ayında 69 bin dolar ile rekor seviyeye yükselen piyasa hacmi bakımından en büyük kripto para Bitcoin (BTC) kritik destek seviyelerini kaybederek 50 bin doların altına geriledi. Bitcoin defalarca yukarı yönlü atak girişimlerinde bulunsa da 48 bin dolar direncini aşamayarak düşüş eğilimini sürdürdü. Gün içerisinde en düşük 45 bin dolar seviyelerini gören Bitcoin şu sıralarda 46 bin dolar seviyelerinde bulunuyor.

Bitcoin’deki bu düşüş eğilimi de kripto para piyasasına aşağı yönlü bir ivme kazandırdı. Son dönemlerde yüksek oranlarda değer kaybeden Ethereum da kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 3 bin 823 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

ETHEREUM’DA DÜŞÜŞ RİSKİ SÜRÜYOR

NewsBTC’den Aayush Jindal’ın teknik analizine göre Ethereum’da düşüş riski sürerken, olumlu sinyaller göstermeye de devam ediyor. Analist 3 bin 785 dolar seviyesinin üzerinde net bir yukarı kırılmanın fiyatı 3 bin 850 dolara doğru itebileceğinin altını çizdi. Jindal, Ethereum’un 3 bin 750 dolar seviyesinin üzerinde yeni bir artış başlatamazsa, düşüşe devam edebileceğini kaydederken aşağı yönde ilk desteğin 3 bin 700 dolar seviyesine yakın olduğunu kaydetti.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin’deki düşüşü doların değerlenmesine bağlayan analistler, yeninden güçlü bir dönüş yapabilmesi için kurumsal yatırımcıların hızla BTC’ye akın etmesi gerektiğini ifade etti. Birçok analist 2022 yılının ilk çeyreğinde bu talebin oluşacağını öngördü. İlk hamle ise dün İtalyan bir bankadan geldi. Banka kısa süre içinde direkt hesaplar üzerinden Bitcoin yatırımlarına izin vereceğini duyurdu. Öte yandan analistlet ABD’nin kripto regülasyonlarının büyük bir heyecanla beklendiğini, kripto paraların kafa karıştırmayan yasal bir çerçeveye alınmasının daha fazla kurumsal yatırımın bu tarafa akmasını kolaylaştıracağını ifade ediyor.

BITCOIN FİYATI İÇİN ÜZÜCÜ TAHMİN

Ancak 2021 yılı sonunda 100 bin dolar tahminleri yapılan kripto para bugün tüm zamanların rekorundan neredeyse yüzde 35 geride bulunuyor. Kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin'in kritik seviyelerinde altında kalarak, güncel fiyat seviyelerinden değer kaybetmeye devam edebileceğini, 2023'e kadar da büyük bir yükseliş sezonu beklemediğini dile getirdi.

Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan analist, Bitcoin’deki düşüş eğiliminin sona ermesi ve piyasanın yeniden yükseliş geçmesi için ise aşılması gereken direnç seviyesi olarak 53 bin dolar fiyat bandına işaret etti.



