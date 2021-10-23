Bitcoin yükselecek mi? ‘Yeni hedef 90 bin dolar’ iddiası…

Dünya genelinde kripto paraya olan ilgi artıyor. Geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere ulaşan Bitcoin ve alt coinler, ani düşüşün ardından hâlâ toparlanamadı. Ancak geçtiğimiz günlerce Bitcoin’de yaşanan artışlar, coin yatırımcılarının iştahını kabarttı…

Business Insider’da yer alan habere göre; Fairlead Strategies’ten Katie Stockton, Bitcoin’in çarşamba günkü rekorunun daha çok yükselişe kapı açtığını iddia eddi. Stockton’a göre Bitcoin’in, 65 bin dolardaki önceki direncin üzerinde ardışık haftalık kapanışlar görmeyi başarması durumunda, yüzde 38’lik potansiyel artışla 89 bin 800 dolara ulaşabilir.

Anımsanacağı gibi Bitcoin’in hızlı yükselişinde ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF’nin New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlaması belirleyici oldu. Kripto para piyasasındaki pozitif seyrin etkisiyle Bitcoin’in dışında Ethereum’un değeri de 4 bin doların üzerine çıktı.

Hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones’un da enflasyondan korunma aracı olarak kripto para birimlerine dikkati çekmesi, olumlu havaya destek verdi. Analistler, ABD’de önümüzdeki dönemde daha fazla Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF’nin piyasaya sürülmesini bekliyor.



