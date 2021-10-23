FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kripto Para
  4. Bitcoin yükselecek mi? ‘Yeni hedef 90 bin dolar’ iddiası…

Bitcoin yükselecek mi? ‘Yeni hedef 90 bin dolar’ iddiası…

23.10.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada en çok tercih edilen kripto para birimi arasında yer alan Bitcoin, 66 bin oların üzerine çıktıktan sonra gerilese de yükselişin devam edebileceği görüşü hâkim. Çarşamba günkü rekorunun daha çok yükselişe kapı açtığı belirtilirken, hedefin 90 bin dolar olduğu vurgulanıyor.

Bitcoin yükselecek mi? ‘Yeni hedef 90 bin dolar’ iddiası…

Dünya genelinde kripto paraya olan ilgi artıyor. Geçtiğimiz aylarda rekor seviyelere ulaşan Bitcoin ve alt coinler, ani düşüşün ardından hâlâ toparlanamadı. Ancak geçtiğimiz günlerce Bitcoin’de yaşanan artışlar, coin yatırımcılarının iştahını kabarttı…

Business Insider’da yer alan habere göre; Fairlead Strategies’ten Katie Stockton, Bitcoin’in çarşamba günkü rekorunun daha çok yükselişe kapı açtığını iddia eddi. Stockton’a göre Bitcoin’in, 65 bin dolardaki önceki direncin üzerinde ardışık haftalık kapanışlar görmeyi başarması durumunda, yüzde 38’lik potansiyel artışla 89 bin 800 dolara ulaşabilir.

Anımsanacağı gibi Bitcoin’in hızlı yükselişinde ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF’nin New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlaması belirleyici oldu. Kripto para piyasasındaki pozitif seyrin etkisiyle Bitcoin’in dışında Ethereum’un değeri de 4 bin doların üzerine çıktı.

Hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones’un da enflasyondan korunma aracı olarak kripto para birimlerine dikkati çekmesi, olumlu havaya destek verdi. Analistler, ABD’de önümüzdeki dönemde daha fazla Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF’nin piyasaya sürülmesini bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz! Birçok ürüne anında zam gelecek""TL değersizleştikçe fakirleşiyoruz! Birçok ürüne anında zam gelecek"
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Bitcoin'de değer artışı! Bitcoin'de değer artışı!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Euro yükselince pazara koştular!

Euro yükselince pazara koştular!

Fiyatı 59,90 lira olunca akın ettiler!

Fiyatı 59,90 lira olunca akın ettiler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.