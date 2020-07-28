Bitcoin yükselişte! Bitcoin 11 bin doları aştı!

Kripto para piyasaları için 24 saatlik işlem hacmi 92.3 milyardan son 24 saat içinde 118.55 milyar dolara çıktı. Bu sürede en büyük 100 kripto para biriminin 49 tanesi geriledi. Gerileyen 3 kripto para birimi de ilk 10 kripto para birimi arasında bulunuyor. Şimdi pek çok kişi Bitcoin yükseliyor mu sorusuna cevap arıyor. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler Bitcoin yükselişte mi sorusuna neden oldu.
Yaşanan gelişmelerin ardından son 24 saat içinde Bitcoin % 7.67 artış yaşadı. Bitcoin kaç dolar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bitcoin fiyat dolar cinsinden değeri yaşanan artışın ardından 11,005.84 dolara yükseldi. Bitcoin fiyatı yanı sıra Bitcoin’in piyasa hacmi de 200 milyar doların üstüne çıkarak 202.99 milyar dolara yükseldi.
Şimdi, Bitcoin düşer mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bitcoin Pazartesi günü 10 bin dolar sınırını aşmıştı. 28 Temmuz 2019’da 9,530.99 düzeyinde tutunan Bitcoin, bu senenin zirvesi olan 10,380.03 dolara ise 13 Şubat’ta gelmişti. Bitcoin bu senenin en dip düzeyini ise 5,140.75 dolar ile 12 Mart tarihinde görmüştü. Sürekli önemli gelişmelerin yaşandığı kripto para piyasasına dair Bitcoin yükselir mi sorusunun net bir cevabı bulunmuyor.
Kripto paralara ilgi duyan yatırımcılar Bitcoin alınır mı sorusuna da yanıt arıyor. Toplamda 5,807 kripto para biriminin işlem gördüğü piyasadaki son 24 saat içerisinde işlem hacmi 118.55 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacmi ise 322.43 milyar dolar olarak belirlendi. Piyasa hacminin toplamının 5 62.9’unu Bitcoin oluşturuyor.
Bitcoin’in %7.67 artış ile 11,005.84 dolar olmasının yanı sıra en yüksek hacimli diğer 9 kripto para biriminde de bazı değişiklikler oldu. Ethereum %1.44 düşüş ile 319.89 dolar, Tether %0.05 düşüş ile 1.00 dolar, XRP %2.75 artış ile 0.22 dolar, Bitcoin Cash %8.91 artış ile 273.84 dolar, Bitcoin SV %7.90 artış ile 210.06 dolar, Cardano %1.82 düşüş ile 0.13 dolar, Litecoin %9.22 artış ile 53.36 dolar, Crypto.com Coin %4.40 artış ile 0.16 dolar ve Binance Coin %4.47 artış ile 20.09 dolardan işlem gördü.
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