Bitcoin yükselişte! Bitcoin 11 bin doları aştı!

Kripto para piyasaları için 24 saatlik işlem hacmi 92.3 milyardan son 24 saat içinde 118.55 milyar dolara çıktı. Bu sürede en büyük 100 kripto para biriminin 49 tanesi geriledi. Gerileyen 3 kripto para birimi de ilk 10 kripto para birimi arasında bulunuyor. Şimdi pek çok kişi Bitcoin yükseliyor mu sorusuna cevap arıyor. Kripto para piyasasında yaşanan gelişmeler Bitcoin yükselişte mi sorusuna neden oldu.

Bitcoin ne kadar?

Yaşanan gelişmelerin ardından son 24 saat içinde Bitcoin % 7.67 artış yaşadı. Bitcoin kaç dolar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Bitcoin fiyat dolar cinsinden değeri yaşanan artışın ardından 11,005.84 dolara yükseldi. Bitcoin fiyatı yanı sıra Bitcoin’in piyasa hacmi de 200 milyar doların üstüne çıkarak 202.99 milyar dolara yükseldi.

Bitcoin yükselecek mi?

Şimdi, Bitcoin düşer mi sorusunun yanıtı araştırılıyor. Bitcoin Pazartesi günü 10 bin dolar sınırını aşmıştı. 28 Temmuz 2019’da 9,530.99 düzeyinde tutunan Bitcoin, bu senenin zirvesi olan 10,380.03 dolara ise 13 Şubat’ta gelmişti. Bitcoin bu senenin en dip düzeyini ise 5,140.75 dolar ile 12 Mart tarihinde görmüştü. Sürekli önemli gelişmelerin yaşandığı kripto para piyasasına dair Bitcoin yükselir mi sorusunun net bir cevabı bulunmuyor.