BtcTurk çöktü mü? Açıklama geldi! BtcTurk neden açılmıyor?

BtcTurk, Türkiye’nin en büyük kripto para borsalarından biri olarak biliniyor. Son birkaç saattir yaşanan erişim sıkıntıları ile gündeme gelen popüler uygulamada yaşanan sorun vatandaşları endişelendirdi.

BTCTURK ÇÖKTÜ MÜ?

Son dönemlerde yaşanan kripto para dolandırıcılığı haberleri kullanıcıları tedirgin ederken bir süredir BtcTurk sistemine erişemeyen kullanıcılar, oldukça stresli anlar yaşadı. Olay sonrası kurumdan açıklama geldi. BtcTurk, internet sitesinde yaptığı açıklamada erişim sorunu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kullanıcılarımız,

Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir."

BTCTURK NEDEN AÇILMIYOR?

Saat 22:54’te “Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir.” şeklinde bir açıklama yapan popüler kripto para borsasının ne zaman düzeceleği henüz belli olmadı. Kesintinin sebebi de merak edilen konular arasında.

Müşteriler bir diğer ihtimal olarak siber saldırılardan şüpheleniyor. Kripto para borsaları için en büyük tehdidi hacker adı verilen siber korsanlar oluşturmakta. Borsalar, bu tarz olası saldırılardan oldukça büyük zarar görebiliyor. Ancak kurumdan siber saldırı olduğu yönünde bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmeler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

