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BtcTurk’te hangi bilgiler sızdırıldı? Şirket verilerin sızdırıldığını kabul etti

18.05.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kripto para borsaları arasında yer alan BtcTurk, kullanıcı bilgilerinin sızdırıldığını doğruladı. 2018’de 516 bin 954 kullanıcının sızdırıldığını açıklayan BtcTurk, bu tarihin ardından kaydolan kullanıcıların veri ihlalinden etkilenmediğini belirterek, bakiyelerinin güvende olduğunu kaydetti.

BtcTurk’te hangi bilgiler sızdırıldı? Şirket verilerin sızdırıldığını kabul etti

BtcTurk tarafından yapılan açıklamada, kullanıcıların fonları ile alakalı hiçbir problem ve sızıntının şirket kaynaklı olmadığı aktarıldı. Ayrıca, günlerdir gündeme gelen ve borsanın yalanladığı sızıntı iddialarının bir kısmı teyit edilmiş oldu.

BTC TURK’TE HANGİ BİLGİLER SIZDIRILDI?

BtcTurk, ileri sürülen sızıntının ve ortaya konan örnek verilerin, iş ortaklığı içerisinde olunan kurumlar ile KVKK kapsamında yapılan sözleşmelere uygun olarak paylaşılmasından evvel, Temmuz 2018’de sistem dışına çıkarılan veri setlerinden birinin taslak hali olduğunu paylaştı.

Bu da Temmuz 2018 tarihinden evvel kayıt olan 516 bin 954 kullanıcının verilerinin, bu tarihte sızdırıldığını gösteriyor. Kullanıcıların şifreleri ya da bakiye bilgileriyle banka hesapları sızdırılmazken, 8 kalem önemli verisinin sızdırıldığı açıklandı.

BtcTurk’te hangi bilgiler sızdırıldı? Şirket verilerin sızdırıldığını kabul ettii

BtcTurk kullanıcılarının sızdırılan verileri arasında şunlar yer alıyor:

-BtcTurk’te kayıtlı e-posta bilgisi,

-BtcTurk’te kayıtlı Ad Soyad, TC Kimlik Numarası ve kullanıcı numarası,

-BtcTurk’te kayıtlı doğum tarihi

-BtcTurk’te kayıtlı adres bilgisi,

-Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş tarihi,

-BtcTurk’te kayıtlı cep telefonu numarası,

-Temmuz 2018 öncesi hesaba en son giriş yapılan IP adresi ve, geri döndürülemez şekilde PBKDF2 algoritması ile maskelenmiş kullanıcı şifreleri.

BtcTurk, sızdırılan veriler arasında ise özçekim kayıtları, finansal şifreler, banka hesapları ve nitelikli verilerin olmadığını bir kere daha vurguladı.

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