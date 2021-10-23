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Bu coin çok konuşuluyor ! Shiba Coin ( Shiba Inu) yükseliyor mu, düşüyor mu? Shiba coin geleceği var mı?

23.10.2021 21:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Coinlerde çeşitlilik giderek artıyor. Coin sayısı arttıkça kripto paralara olan ilgi de artıyor. Shiba coin son haftaların en çok merak edilen coinleri arasında yer alıyor. Shiba coininin yükselip yükselmediği araştırılıyor. İşte yanıtı....

Bu coin çok konuşuluyor ! Shiba Coin ( Shiba Inu) yükseliyor mu, düşüyor mu? Shiba coin geleceği var mı?

Shiba Coin ilgi gösterilen coinler arasında yerini alıyor. Shiba aynı zamanda token olarak da adlandırılıyor. Shica coinin piyasa değeri, ne kadar olduğu ve hakkında araştırılan tüm detayları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

SHİBA COİN (SHIB INU) NE KADAR?
1 Shiba Coin (Shib Inu) kaç dolar?
Shiba Coin (SHİB INU)anlık olarak $ 0,00002817 değerindedir. (14.40)

1 Shiba Coin (Shib Inu)kaç TL?
Shiba Coin (SHİB INU) anlık olarak ₺612,486.40 değerindedir. (14.40)

Shiba Coin değerleri nelerdir?
Piyasa Değeri: ₺106,734,059,916 ( -0.04% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺269,487,900,493 ( -0.04% )

Hacim: ₺12,564,750,528 ( -35.80% )

Dolaşan Arz: 394,796.00B SHIB

SHİBA COİN (SHIB INU) YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?
Shiba Coin (SHİB INU) anlık olarak $ 0,00002817 değerindedir. (14.40)

Shiba Coin (SHİB INU) değeri son 24 saatte 0.96% düşmüştür.

Shiba Coin (SHİB INU) son 7 günde +14,33% değer kazanmıştır.

SHIBA INU (SHIB) NEDİR?
Shiba Inu (kodu: SHIB), aynı zamanda Shiba Token olarak da bilinir, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir. "DOGE Killer", olarak adlandırılan krito para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür ve Mayıs 2021 itibarıyla 6 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir. Fiyatı oldukça düşüktür, bu sayede kullanıcıların "milyarlarca hatta trilyonlarca tane satın almasına" olanak tanımaktadır, şu anda yaklaşık 400 trilyon Shiba Token dolaşımdadır.

İsmi, logosunda bulunan köpek türü Shiba Inu'dan gelmektedir ve Dogecoin'den esinlenerek geliştirilmiştir ancak Dogecoin'den daha başarılı olma hedefi doğrultusunda DOGE Killer (Doge Katili) sloganıyla yoluna devam etmiştir.

Shiba Inu, Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kurucu tarafından başka bir kripto para birimi olan Dogecoin'den esinlenmiş olarak oluşturulmuştur. O zamanki token fiyatı, 20 Nisan 2021'de 0,000002 ABD Dolarına ulaşana kadar önemsizdi. 9 Mayıs 2021'de, fiyat 0,000009 ABD dolarının üzerine çıkarak 10 Mayıs 2021'de 0,0000388 ABD dolarında zirve yaptı.

Shiba Token; Kucoin, CoinBene, Probit Global, CoinDCX, WazirX, Binance, Crypto.com, Huobi, gate.io ve OKEx borsalarında listelenmektedir.

"DOGE Killer" olarak adlandırılan krito para, Dogecoin'den sonra piyasaya sürülmüştür ve Haziran 2021 itibarıyla 28 milyar doların üzerinde piyasa değerine sahiptir.

SHIBA INU web sitesine göre, SHIB "DOGECOIN KILLER"dır ve merkezi olmayan bir borsa olan kendi ShibaSwap'larında listelenecektir.

SHIBA INU'NUN KURUCULARI KİMLERDİR?
Ağustos 2020'de "Ryoshi" olarak bilinen anonim bir kişi tarafından oluşturulan merkezi olmayan bir kripto para birimidir.

SHIBA INU WoofPaper'ın, ekiplerinin SHIB'yi yaratmasının üç nedeni vardır:

"Sıfırdan başladık, sıfırla."

"Shib'in arkasındaki parlak beyinler daha önce hiç işbirliği yapmamıştı."

"Shiba Inu Köpeklerini seviyoruz."

SHIBA INU'YU BENZERSİZ YAPAN NEDİR?
SHIBA INU web sitesi, dünyanın her yerinden köpeklerden ilham alan sanatçıları, SHIBA INU topluluklarını NFT pazarına getirirken "sanatsal Shiba hareketini" teşvik etmeye davet ediyor.

SHIBA INU, Shiba Inu Kurtarma Derneği ile gerçek, canlı Shiba Inu köpeklerini kurtarmak için bağış toplamak amacıyla Amazon Smile'ı kullanarak bir kampanya da oluşturdu.

DOLAŞIMDA KAÇ SHIBA INU (SHIB) COIN VAR?
SHIBA INU web sitesi , Uniswap'ta toplam token arzının %50'sini kilitlediklerini ve "anahtarları çöpe attıklarını" belirtiyor. Kalan %50 ise "Vitalik Buterin'e yakıldı".

SHIBA INU web sitesinde açıklanan birkaç başka token var – "serbest bırakılan ve yeniden temellendirilmeyecek" LEASH, BONE, "Dogecoin Killer" ( Mayıs 2021 itibariyle henüz mevcut değildir).

WoofPaper, SHIB'yi BONES veya ShibaSwap için KAZMAK ve hatta jetonlarınızı BURY için kullanacağınızı not eder. "Eğitmenler" Shibas'larına jetonları SWAP yapmayı da öğretebilir - tüm bu eylemler, SHIBARMY'nin BONES için GEMLEME veya KAZMA seçeneğine sahip olduğu Köpek Havuzlarına konulan "Geri Dönüşler" yaratır.

Mayıs 2021'in başında, Shiba Inu gibi doge tokenleri yüz milyonlarca dolarlık işlem hacmi gördü .

13 Mayıs'ta Vitalik Buterin (geliştiriciler tarafından token arzının yarısı verildi) , bu tokenlerin büyük bir kısmını Hindistan'a COVID yardımı ile yardım eden bir fona bağışladığını duyurdu . SHIBA geliştiricileri, Buterin'in tokenlerini satmasını beklemiyorlardı, bu nedenle yardım fonu (18 Mayıs itibariyle), SHIB pazarındaki piyasa şoklarını önlemeden parayı yardımda kullanmak için jetonların nasıl satılacağını yönlendirmek zorunda kalacak. Buterin'in duyurusu üzerine SHIB %44 düştü.

SHIBA INU AĞI NASIL GÜVENLİDİR?

22 sayfalık SHIB'nin WoofPaper'ına göre, SHIB , şu anda hisse kanıtına geçiş yapan bir iş kanıtı blok zinciri olan Ethereum'a dayanmaktadır .

SHIBA INU'YU (SHIB) NEREDEN SATIN ALABİLİRSİNİZ?

SHIB, diğer borsaların yanı sıra Huobi, Binance, Gate.io, Uniswap ve OKEx'te listelenmiştir.

SHIBA INU ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar Binance, OKEx, Huobi Global, FTX, ve . Listeleme yapan diğer borsaları bulabilirsiniz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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