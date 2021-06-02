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Çinli yetkiliden Ethereum'u pozitif etkileyecek açıklama! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

02.06.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den, kripto varlık piyasalarına bir "düzenleyici çereçve" oluşturulacağına ilişkin açıklamaların gelmesine karşın gelen alımlarla, 36,000 doları aşan Bitcoin ve 2,600 doları aşan Ethereum bu düzeylerde yatay hareket ederken, toplam piyasa hacmi de 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu.

Çinli yetkiliden Ethereum'u pozitif etkileyecek açıklama! İşte kripto para piyasasında son gelişmeler

Cüzdan aktivitelerine bakıldığında uzun vadede birikim yapan Bitcoin yatırımcıları yeni bir pick olacak düşüncesiyle stok yapmaya devam ederken, Glassnode harcanan çıktı kar oranına (SOPR) göre, kısa vade yatırımcıları, yaşanan düşüşte satışlarını 5 kat arttırdı.

Son 24 saat içinde 35,787.09 ve 37,429.75 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.55 düşüşle 36.521.88 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı yüzde 7.74 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 681 milyar dolar düzeyindeydi.

ETH VE USDT GERİLEDİ

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 2,531.16 ve 2,710.12 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.45 düşüşle 2,621.65 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 7.60 ve piyasa hacmi de yaklaşık 3.0 milyar dolarlık düşüşle 303 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Tether de 0.9997 ve 1.00 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte 0.05 düşüşle 0.99 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı ise yüzde 0.16 ve piyasa hacmi de 61 milyar dolar düzeyindeydi.

ŞUBAT AYI SEVİYESİNİ KORUYOR

Bu gelişmelerle tüm piyasalarda toplam hacim 1.0 trilyon 632 milyar dolar ile 1.5 trilyon doların üzerinde tutundu. Kripto para piyasalarında toplam hacim ilk kez;

  • 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar,
  • 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar,
  • 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar,
  • 7 Mayıs'ta 2.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Gelen satışların etkisiyle, kripto para piyasalarının en büyük 100 biriminden 60 birimin değeri son 24 saatte düşerken, ilk 10 birimden altı birim de düşenler arasındaydı.

Toplam 10,208 kripto para biriminin işlem gördüğü 387 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 41.8'ini Bitcoin, yüzde 18.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 107 milyar dolar düzeyindeydi.

DİJİTAL PARA ÇAIŞMASI İÇİN ETH AĞI

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik’in kripto para piyasası değerlendirmesi şöyle:

Çin'in Finansal Regülatör Başkanı Yao Qian, dijital para çalışmalarında Ethereum ağının seçilebileceğini ima etti.

Qian, açıklamasının kişisel olduğunu belirtse de Ethereum’un adının bir dijital para çalışması içerisinde geçmesi dijital paraların akıllı para olarak inşa edilme sürecinde olduğunu düşündürttü. Süreç içerisinde ETH’ye pozitif yansıyacak bir atılım olarak değerlendirildi.

Singapur merkezli çok uluslu banka DBS, ilk STO’sunda 15 milyon dolarlık dijital tahvil çıkardı. Yapılan açıklamalara göre dijital tahviller Digital Exchange (DDEx) aracılığıyla ihraç edildi. Dijital tahvilin 10,000 dolardan işlem görmesi bekleniyor.

TCMB: BİZ KAPALI EKONOMİ DEĞİLİZ

TCMB’nin kripto para raporu ortaya çıktı. Raporda “koşullara göre hareket etmeliyiz, biz kapalı ekonomi değiliz” söylemleri dikkat çekerken, kripto paraların değişim aracı olmayacağı, borsa için sermaye şartı aranacağı ve stopajın gündeme getirilebileceği üzerinde duruldu." (Grafik)

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Kaynak: DHA

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