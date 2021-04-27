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Coinbase halka arz oldu! Piyasa değeri uçtu!

27.04.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li kripto para borsası Coinbase, ABD borsası Nasdaq'da işlem görmek üzere halka arz oldu. Kripto paraların işlem gördüğü borsa için Nasdaq'da listelenmek üzere SEC'e başvuru yapan ve başvurusu kabul gören Coinbase, yeni dönemde ABD borsalarında işlem gören kripto para borsası olacak.

Coinbase halka arz oldu! Piyasa değeri uçtu!

Kripto para borsası Coinbase, halka arz için SEC’e başvurmuş ve bazı belgeler sunmuştu. Coinbase’in SEC’e sunduğu S-1 belgeleri yayınlandı. Yatırımcılara ekli bir mektupta kurucu Brian Armstrong, kripto para birimini finansal piyasalarda eşitleyici bir güç olarak ve Coinbase'i bu değişimin ön saflarında yer alan şirket olarak lanse etti.

COINBASE HALKA ARZ OLDU

Coinbase halka arz ile resmi olarak Nasdaq'daki yerini aldı. ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisseleri, dün New York borsasında "COIN" koduyla işlem görmeye başladı. Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri, açılışın ardından 420 doların üzerini görse de bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü 328 dolardan tamamladı.

Hisse fiyatlarının hızlı bir şekilde 429 dolara kadar yükselmesiyle şirketin piyasa değeri 112 milyar dolara kadar ulaştı. Hisseler, daha sonra 310 dolar ile başlangıç fiyatının da altına geriledi.

Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlarına ve yatırımcılarına sahip oldukları hisse senetlerini satma fırsatı sunmuş oldu. Coinbase, Nasdaq'a kote olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 25 Şubat'ta başvurduğunu ve 1 Nisan'da gerekli onayı aldığını duyurmuştu.

BİRÇOK DEV ŞİRKETN ÖNÜNDE YER ALDI

İlk değerleme, Coinbase'i petrol devi BP ve önemli borsalar gibi birçok tanınmış firmanın önüne koydu. Tesla, Mastercard ve BlackRock gibi firmalar dijital para birimlerini işletmelerine dahil etme planlarını açıkladıkça, Bitcoin'in fiyatı geçen yıl yüzde 300'den fazla arttı ve 2021'de daha da yükseldi.

COINBASE NEDİR?

Coinbase, ABD'deki en büyük kripto para birimi değişim platformudur ve genel olarak dünyanın en büyüklerinden biri olarak kabul ediliyor. ABD düzenleyicileriyle yakın işbirliği sayesinde kullanımı en güvenli borsalardan biri olarak yaygın bir üne kavuştu.

2020'de 43 milyon doğrulanmış Coinbase kullanıcısı vardı ve aylık 2,8 milyon işlem yapıyordu. Geçen yıl geliri iki katından fazla artarak 1,14 milyar dolara (952 milyon avro) yükseldi ve şirket, 2019'da on milyonlarca dolar kaybettikten sonra 322,3 milyon dolar (269 milyon avro) kar elde etti.

Bazı Wall Street analistleri Coinbase Global Inc.'in hisselerinin özel işlemlerine dayalı olarak 100 milyar dolar (değerinde olabileceğini tahmin ediyor. Bu hafta Nasdaq, şirkete hisse başına 250 dolar referans fiyat verdi. Bu, lansman öncesinde Çarşamba günü yukarı doğru, hisse başına 350 dolar olarak revize edildi.

2012'de kurulan ve Bitcoin ile Ethereum dahil olmak üzere çeşitli dijital paraların ticaretini yapan Coinbase'i, bu durum halka açık en büyük 100 ABD şirketinden biri yapıyor.


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