Coinbase halka arz oldu! Piyasa değeri uçtu!

Kripto para borsası Coinbase, halka arz için SEC’e başvurmuş ve bazı belgeler sunmuştu. Coinbase’in SEC’e sunduğu S-1 belgeleri yayınlandı. Yatırımcılara ekli bir mektupta kurucu Brian Armstrong, kripto para birimini finansal piyasalarda eşitleyici bir güç olarak ve Coinbase'i bu değişimin ön saflarında yer alan şirket olarak lanse etti.

COINBASE HALKA ARZ OLDU

Coinbase halka arz ile resmi olarak Nasdaq'daki yerini aldı. ABD'de halka açılan ilk kripto para işlem platformu olan Coinbase'in hisseleri, dün New York borsasında "COIN" koduyla işlem görmeye başladı. Hisse başına referans fiyatı 250 dolar olarak belirlenen Coinbase'in hisseleri, açılışın ardından 420 doların üzerini görse de bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vererek günü 328 dolardan tamamladı.

Hisse fiyatlarının hızlı bir şekilde 429 dolara kadar yükselmesiyle şirketin piyasa değeri 112 milyar dolara kadar ulaştı. Hisseler, daha sonra 310 dolar ile başlangıç fiyatının da altına geriledi.

Nasdaq'ta doğrudan listeleme yoluyla halka açılmayı seçen Coinbase, böylece mevcut hissedarlarına ve yatırımcılarına sahip oldukları hisse senetlerini satma fırsatı sunmuş oldu. Coinbase, Nasdaq'a kote olmak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) 25 Şubat'ta başvurduğunu ve 1 Nisan'da gerekli onayı aldığını duyurmuştu.