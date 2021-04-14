DOGE’den yeni rekor: $0,1368 | Dogecoin (DOGE) nedir? Dogecoin ne kadar oldu? Dogecoin hakkında tüm detaylar

Dogecoin, kripto para piyasasında birçok kripto para birimi gibi 13 Nisan itibariyle yükselişe geçerek gece saatlerinde 0,094 dolara kadar çıktı. Yatırımcılar ise DOGE’deki son gelişmeleri oldukça merak ediyor. Kripto para birimlerinin yaygınlaşması ile adından sık sık söz ettiren Dogecoin, Elon Musk’ın destek açıklaması ile beraber daha önce 24 saat içerisinde %800 yükselerek 0,087 dolara tırmanmıştı. DOGE, bu rekorundan sonra ise 14 Nisan tarihi itibariyle daha da çok yükselerek rekor kırmaya devam ediyor. DOGECOİN NE KADAR? Dogecoin (DOGE), 4:22 UTC’de Binance borsasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan $0,1368 dolara ulaştı. Bu da TL cinsinden 1,1127 Türk Lirası olarak hesaplanıyor. DOGECOİN (DOGE) NEDİR? Son dönemlerde adı sıklıkla duyulan kripto paralardan biri olan Dogecoin (DOGE) 2013 yılının Aralık ayında ortaya çıkmıştır. Geleneksel bankacılık işlem ücretlerinin olmadığı ve aynı zamanda eğlenceli bir ödeme sistemi oluşturmak amacıyla tasarlanan Dogecoin (DOGE) Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından üretilmiştir.

Ocak 2014 tarihine gelindiğinde bu para birimi ulaştığı toplam işlem hacmi ile Bitcoin de dahil olmak üzere çok sayıda kripto para birimini geride bırakmıştır. Yaşanan bu Dogecoin (DOGE) yükselişi devam etmiş, 14 Nisan 2021 tarihinde 0,1277 dolar zirvesine erişmiştir. Dogecoin (DOGE), blockchain teknolojisinde bir yenilik çıkarma amacı olmadığı için transferleri, Litecoin kripto para biriminin kurduğu blockchain ağı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Litecoin ağında yapılan güncellemeler Dogecoin (DOGE) ağı için de geçerlidir. İlk ortaya çıktığında Dogecoin (DOGE) yatırım amacıyla her bir blok madenciliği için kullanıcıya rastgele bir ödül verilmekte iken ilerleyen zamanlarda bu ödül statik hale dönüştürülmüştür. Özellikle bahşiş hizmeti için yaygın olarak kullanılan bu kripto para çeşitli projeleri finanse etmek amacıyla da tercih edilmektedir. Bahşiş amaçlı kullanım şeklinde kullanıcılar tanınması gerektiğine inandıkları katkılar ya da göndericiler için diğer kullanıcıya bahşiş vermektedir.