"DOGE katili" Shiba Coin (SHIB) nedir? Shiba Coin (SHIB) nasıl alınır?

Shiba Coin (SHIB), Dogecoin’e olan benzer yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı DOGE gibi bir meme kripto parası olan Shıba Coin (SHIB), merkezi olmayan bir yerel token. SHIB, merkezi olmayan bir değişim olan ShibaSwap’i kullanmak için bir teşvik olarak listelenen ve kullanılan ilk token olma özelliğine sahip. Tıpkı DOGE gibi şaka amaçlı ortaya çıkan SHIB, geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın da konuşmalarıyla bir hayli değer kazanmıştı.

Shıba Inu (SHIB), Elon Musk’ın tweetleri sonrası tıpkı Dogecoin gibi hızlı bir değer artışı yaşadı. Tıpkı DOGE gibi bir “meme” yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs’ta, yine Elon Musk’yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.

Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi “Shiba Inu” olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre “deneysel” nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları öneriliyor.