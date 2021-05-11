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"DOGE katili" Shiba Coin (SHIB) nedir? Shiba Coin (SHIB) nasıl alınır?

11.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para piyasalarına olan ilgi halen büyük oranda devam ediyor. Kripto para birimlerine Binance bir yenisini daha ekledi. Son zamanların popüler kripto para birimlerinden biri olan Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyuran Binance, SHIB’in inovasyon alanında yer alacağını söyledi. Shiba Coin, Binance’de SHIB/BUSD ve SHIB/USDT çiftleriyle işlem görecek.

"DOGE katili" Shiba Coin (SHIB) nedir? Shiba Coin (SHIB) nasıl alınır?

Shiba Coin (SHIB), Dogecoin’e olan benzer yapısıyla dikkat çekiyor. Aynı DOGE gibi bir meme kripto parası olan Shıba Coin (SHIB), merkezi olmayan bir yerel token. SHIB, merkezi olmayan bir değişim olan ShibaSwap’i kullanmak için bir teşvik olarak listelenen ve kullanılan ilk token olma özelliğine sahip. Tıpkı DOGE gibi şaka amaçlı ortaya çıkan SHIB, geçtiğimiz günlerde Elon Musk’ın da konuşmalarıyla bir hayli değer kazanmıştı.

Shıba Inu (SHIB), Elon Musk’ın tweetleri sonrası tıpkı Dogecoin gibi hızlı bir değer artışı yaşadı. Tıpkı DOGE gibi bir “meme” yani şaka amacı ile üretilen token olan SHIB, özellikle 8 Mayıs’ta, yine Elon Musk’yın paylaşımları sonrası yaşadığı değer artışı ile ciddi şekilde gündem yarattı.

Tıpkı DOGE gibi sembolü Japon köpek cinsi “Shiba Inu” olan ve bunu isim olarak benimseyen SHIB, resmi internet sitesinde yer alan proje açıklamasına göre “deneysel” nitelik taşıyor. Bu nedenle henüz tüm borsalarda listelenmiş değil ve yatırımcılarının bu durumu dikkate alarak değerlendirme yapmaları öneriliyor.

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“Dogecoin katili”
Resmi internet sitesinde “Dogecoin katili” olarak lanse edilen Shiba Inu (SHIB)’in toplam arzı 1 kentilyon adetle sınırlı ve şu an yaklaşık 395 milyon adet SHIB dolaşımda. Topluluğun açıklamasına göre “SHIB’in Dogecoin’i kısa sürede geride bırakma şansı” yüksek. Ancak bu tabii ki de tek taraflı bir açıklama.

SHİBA COİN (SHIB), BİNANCE’DE LİSTELENECEK

Yapılan yeni bir açıklamaya göre Binance, SHIB’i İnovasyon Bölgesinde listeleyecek ve SHIB/BUSD ve SHIB/USDT alım satım çiftleri kullanılacak. TSİ 14:00’da SHIB trade’i başlamış olacak. Kullanıcılar artık trade’e hazırlık olarak SHIB yatırmaya başlayabilirler.

SHİBA COİN (SHIB) NEDİR?

Shiba Inu, Ethereum (ETH) tabanlı bir ERC-20 tokenıdır. Token, kendi resmi sitesinde “kendiliğinden meydana gelmiş merkeziyetsiz bir topluluk oluşturma deneyi” olarak lanse ediliyor.

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Shiba Inu bir köpek cinsi olduğundan doğal olarak “acaba yeni bir Dogecoin (DOGE) mi?” sorularını da beraberinde getiriyor.

SHIBA INU (SHIB), merkezi olmayan bir topluluk inşası temelli bir deney olarak tanımlanıyor ve Dogecoin‘e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor. SHIB, SHIBA INU’nun yerel token’ı ve merkezi olmayan bir değişim olan ShibaSwap’i kullanmak için bir teşvik olarak listelenen ve kullanılan ilk token.

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SHİBA COİN (SHIB) NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Shiba Inu’nun şu anda tüm popüler kripto para borsalarında listelendiğini maalesef söyleyemiyoruz. Ancak yine de kolaylıkla satın alınabilecek kanallar mevcut. SHIB, OKEx, Poloniex ve Gate.io üzerinden alınabileceği gibi, ünlü DeFi platformu Uniswap (UNI) üzerinden de kolaylıkla satın alınabilir.

Son olarak büyük kripto para borsası Binance de Shiba Coin’i (SHIB) listeleyeceğini duyurdu.

Coinmarketcap sıralamasına göre 40. sıraya kadar yükselen Shiba Inu, şu an için ₺0.0002621 işlem görüyor.


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Elon Musk Kripto para
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