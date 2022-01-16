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Dogecoin'de düşüş! 16 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 16 Ocak Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

16.01.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Ocak haftanın son gününde Bitcoin ve diğer kripto paralardaki son durum yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bitcoin, Ethereum ve Ripple'da bugün artış yaşanırken Dogecoin'de düşüş meydana geldi. Dogecoin bugün %5,27 seviyesinde değer kaybetti. Peki 16 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 16 Ocak Bitcoin, Ethereum, Dogecoin ve Ripple ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç TL, Dogecoin ne kadar? İşte ayrıntılar...

Dogecoin'de düşüş! 16 Ocak Bitcoin ne kadar oldu? Bugün 16 Ocak Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Dogecoin ne kadar oldu?

Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından kripto para piyasalarında yaşanan son durum merak ediliyor. 16 Ocak Pazar haftanın son günü Bitcoin'de %0,58 seviyesinde değer artışı meydana geldi. Kasım ayında 68 bin 900 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gören Bitcoin, yeni yılın ilk ayında 43 bin dolar seviyesinde seyrediyor. devam ediyor. Peki 16 Ocak 2022 tarihinde Bitcoin ne kadar oldu? İşte Bitcoin ve kripto paralarda son durum...

16 OCAK BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

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16 Ocak haftanın son günü Bitcoin bugün %0,58'lik bir değer artışı yaşadı. Bitcoin şu anda $ 43.250,4 yani 585.127,72 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında değeri 42.873,1 - 43.306,5 dolar arasında değişen Bitcoin'in 24 saatlik hacmi ise $27,40B.

ETHEREUM NE KADAR OLDU?

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%0,62'lik bir değer artışı yaşayan Ethereum şu anda $ 3.334,00 yani 45.111,09 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.

DOGECOİN NE KADAR OLDU?

Dogecoin

Bugün %5,27'lik bir değer kaybı yaşayan Dogecoin, bugün $ 0,181554 üzerinden işlem görüyor. Gün aralığında 0,149007 - 0,153004 dolar arası değişen Dogecoin'in 24 saatlik hacmi ise $$602,85M.

RİPPLE XRP NE KADAR?

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Bugün %0,39'luk bir değer artışı yaşayan Ripple XRP, şu anda $0,78055 değerine sahip. XRP, gün aralığında 0,77289 - 0,78268 dolar değerinde değişim gösterdi. Ripple XRP'nin 24 saatlik hacmi ise $1,63B.

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