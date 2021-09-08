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El Salvador Devlet Başkanı: Daha fazla Bitcoin alacağız!

08.09.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanmaya başlarken, ekonomistler, uygulamanın birtakım finansal riskleri beraberinde getireceğini belirtiyor. Öte yandan Devlet Başkanı Nayib Bukele, 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'leri olduğunu bildirdi. Bukele, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini de kaydetti.

El Salvador Devlet Başkanı: Daha fazla Bitcoin alacağız!

Kripto para birimi Bitcoin, El Salvador'da yasal para birimi olarak kullanılmaya başlandı.

Bitcoin'in "yasal bir para birimi" olarak tanınmasına ilişkin yasa teklifinin haziran ayında Kongre'den geçmesinin ardından söz konusu yasa dün itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylece para birimi olarak ABD dolarının kullanıldığı El Salvador'da, Bitcoin yasal olarak tedavüle girmiş oldu.

El Salvador, Bitcoin'i resmen tedavüle sokan ilk ülke olurken, ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin'i kabul etmesi, şirketler ve vatandaşların vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilmesinin önünü açtı.

"DAHA FAZLA ALACAĞIZ"

Devlet Başkanı Nayib Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 200 yeni Bitcoin daha aldıklarını ve toplamda piyasa değeri 21 milyon dolar olan 400 Bitcoin'leri olduğunu bildirdi. Bukele, hükümetin daha fazla kripto para almayı hedeflediğini de kaydetti.

Kaynak: AA

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