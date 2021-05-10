Elon Musk'tan son dakika 'Dogecoin' paylaşımı! Uzaydaki ilk kripto para olacak!

Elon Musk'ın paylaşımına göre SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak. Bu gelişme sonrası kripto paraların nasıl etkileneceği ise büyük merak konusu... Geometric Energy Corporation, Pazar günü dogecoin tarafından finanse edilen görevi duyurdu ve DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde yük olarak uçan 40 kilogramlık bir küp uyduyu temsil etti.

"GEZEGENLER ARASI TİCARETİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK"



SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde 40 kilogramlık bir küp uyduyu yük olarak uçuracak ve Geometric Energy Corporation, yükünün “entegre iletişim ve hesaplama sistemlerine sahip yerleşik sensörlerden ve kameralardan ay-uzamsal zeka elde edeceğini” söyledi.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

“DOGE-1′i Ay’a fırlatmaktan heyecan duyuyoruz!” dedi.



