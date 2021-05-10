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Elon Musk'tan son dakika 'Dogecoin' paylaşımı! Uzaydaki ilk kripto para olacak!

10.05.2021 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan yeni bir paylaşım daha geldi. Kripto paraları takip eden herkesin son dönemlerdeki gözdesi olan Elon Musk'ın 'Dogecoin' paylaşımı an itibariyle dünya kamuoyunun gündemine girdi. SpaceX'in, 2022′nin ilk çeyreğinde “DOGE-1 Mission to the Moon” u başlatacağı ve şirketin kripto para birimini ödeme olarak kabul edeceği açıklandı.

Elon Musk'tan son dakika 'Dogecoin' paylaşımı! Uzaydaki ilk kripto para olacak!

Elon Musk'ın paylaşımına göre SpaceX, Doge-1 uydusunu gelecek yıl aya fırlatacak. Bu gelişme sonrası kripto paraların nasıl etkileneceği ise büyük merak konusu... Geometric Energy Corporation, Pazar günü dogecoin tarafından finanse edilen görevi duyurdu ve DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde yük olarak uçan 40 kilogramlık bir küp uyduyu temsil etti.

"GEZEGENLER ARASI TİCARETİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK"

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

DOGE-1, bir Falcon 9 roketinde 40 kilogramlık bir küp uyduyu yük olarak uçuracak ve Geometric Energy Corporation, yükünün “entegre iletişim ve hesaplama sistemlerine sahip yerleşik sensörlerden ve kameralardan ay-uzamsal zeka elde edeceğini” söyledi.

SpaceX ticari satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Tom Ochinero, DOGE-1′in “Dünya yörüngesinin ötesinde kripto para biriminin uygulamasını göstereceğini ve gezegenler arası ticaretin temelini oluşturacağını” söyledi.

“DOGE-1′i Ay’a fırlatmaktan heyecan duyuyoruz!” dedi.

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Elon Musk Kripto para
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